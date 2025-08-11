Τουρκία: Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί στα βορειοδυτικά, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις κατάσβεσης

Οι πυροσβέστες στην Τουρκία μάχονται με τις φλόγες στο κέντρο της βορειοδυτικής επαρχίας Τσανάκαλε, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, ανέφεραν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήματα και περίπου 700 άτομα προσωπικό αγωνίζονται κατά των πυρκαγιών, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης Ομέρ Τοραμάν σε ανάρτηση στο X.

Οι αρχές ξεκίνησαν επίσης προληπτικές εκκενώσεις σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεπιστημιούπολης, μιας στρατιωτικής περιοχής και κατοικημένων περιοχών, και προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διατηρήσουν τους δρόμους ελεύθερους από την κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το αεροδρόμιο της πόλης, το Στενό των Δαρδανελίων, καθώς και ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν λόγω των πυρκαγιών, και πλάνα από την τοπική τηλεόραση έδειχναν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τους λόφους.

Οχήματα της αστυνομίας με ψεκασμό νερού σβήνουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν σε ορισμένα κτίρια κατοικιών στην περιοχή, σύμφωνα με πλάνα του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Ισχυρές οι ριπές ανέμου

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου με ταχύτητα ανέμου που έφτανε τα 66 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας.

Περίπου 50 άτομα επηρεάστηκαν από τον καπνό και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε κοντινές ιατρικές εγκαταστάσεις, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Πηγή: Reuters