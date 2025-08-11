Ιράκ: Μπλακάουτ πλήττει το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, αναφέρουν πηγές

Η σημαντικότερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του Ιράκ επλήγη από διακοπή ρεύματος στις κεντρικές και νότιες περιοχές της τη Δευτέρα, μετά από διακοπή λειτουργίας ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, ανέφεραν πηγές του υπουργείου ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ξαφνικό κλείσιμο του σταθμού Χαμιντίγια οδήγησε σε βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφεραν οι πηγές. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Βαγδάτη έφτασε τους 47 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ενέργειας του κοινοβουλίου του Ιράκ δήλωσε στο Reuters ότι η διακοπή δεν επηρέασε την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν.

Πολλοί Ιρακινοί εδώ και χρόνια βασίζονται σε ιδιωτικές γεννήτριες για ενέργεια, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από την κυβέρνηση ήταν διαθέσιμη μόνο για λίγες ώρες την ημέρα. Κάποιοι άλλοι έχουν στραφεί στην ηλιακή ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με το υπουργείο πετρελαίου για σχόλια. Το υπουργείο ηλεκτρικής ενέργειας δήλωσε ότι εργάζεται σε «πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Αδυναμία να ανταπεξέλθει το δίκτυο στη ζήτηση

Μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, το Ιράκ αγωνίζεται να παρέχει στους πολίτες του ενέργεια από την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003 που ανέτρεψε τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Στην επακόλουθη αναταραχή, η υποεπένδυση και η κακοδιαχείριση έχουν αφήσει το εθνικό δίκτυο ανίκανο να αντιμετωπίσει τη ζήτηση.

Εκατοντάδες Ιρακινοί διαμαρτυρήθηκαν στη Βαγδάτη το καλοκαίρι του 2021, όταν οι διακοπές ρεύματος και νερού έπληξαν μεγάλα τμήματα της χώρας καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε μια απαλλαγή που είχε επιτρέψει στο Ιράκ να πληρώσει το Ιράν για ηλεκτρική ενέργεια, στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» του Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Το Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ιρανικού φυσικού αερίου για την παραγωγή ενέργειας.

Πηγή: Reuters