«Eκανα το τεστ DNA πιστεύοντας ότι θα είμαι 100% Τούρκος» αλλά… ανακάλυψαν ότι έχουν ελληνικό αίμα

«Καλωσόρισες, αδελφή μας». Αυτό είναι το σχόλιο κάτω από ανάρτηση της νεαρής Οζγκέ στον λογαριασμό της στο TikTok, που αποκαλύπτει: «Τα αποτελέσματα του τεστ DNA μου ως Τουρκάλα δείχνουν ότι είμαι κατά 47,8% Ελληνίδα».

Μία από τις πιο πρόσφατες τάσεις στο TikTok θέλει τους νέους από την Τουρκία να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των τεστ DNA τους. Το «πρόβλημα» είναι πώς, σε πολλές περιπτώσεις, όπως γράφει ο Ε. Τσιλιόπουλος στο ελληνοαμερικανικό New Greek Television, αποκαλύπτεται υψηλό ποσοστό ελληνικής καταγωγής.

Η περίπτωση Γιαϊλάλι: Ο υπερεθνικιστής που ήταν Πόντιος και η μεγάλη στροφή

Αντίστοιχη, αν και χωρίς ανάλυση του DNA, ήταν η περίπτωση του Ιμπραΐμ Γιαϊλάλι, Τούρκου υπερεθνικιστή και μέλους των «Γκρίζων Λύκων», με καταγωγή από τη Σαμψούντα, που είχε καταταγεί εθελοντικά στον τουρκικό στρατό.

Μεγαλωμένος στην ισλαμική-τουρκική ιδεολογία, ο Γιαϊλάλι είχε διδαχθεί να μισεί άλλους λαούς και, ως εκπαιδευμένος κομάντο (ελεύθεροςσκοπευτής Ειδικών Δυνάμεων), δήλωνε υπερήφανα το 1994 πως ήθελε να πολεμήσει τους Κούρδους του PKK, τους οποίους μισούσε βαθιά.

Η αλήθεια είναι ότι, αν είχε σκοτωθεί στις σφοδρές μάχες με την οργάνωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν, θα ήταν άλλος ένας μάρτυρας, ήρωας του τουρκικού έθνους. Όμως, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ο Γιαϊλάλι αιχμαλωτίστηκε από τους Κούρδους και κρατήθηκε όμηρος για δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια σειρά από συμπτώσεις και δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν μια σοκαριστική αλήθεια: ο Γιαϊλάλι ήταν Πόντιος Έλληνας. Ο παππούς του λεγόταν Κωνσταντίνος και η γιαγιά του Παρασκευή, από τον οικισμό Γιαλά του χωριού Άσαρ.

«Αν οι Κούρδοι μού έλεγαν ότι είμαι Έλληνας πριν αιχμαλωτιστώ, θα τους καταριόμουν», είπε.

Αφού απελευθερώθηκε, ο Γιαϊλάλι έκανε θεαματική στροφή όταν αντίκρισε την αλήθεια. Από μέλος των Γκρίζων Λύκων, αντί να διαδίδει μίσος, άρχισε να μιλά για την ιστορική αλήθεια της Γενοκτονίας των Ποντίων. Συνελήφθη και κρατήθηκε για μήνες σε στρατιωτικές φυλακές, πριν αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή δίκης για σοβαρές κατηγορίες.

Σήμερα, ακτιβιστής για την ποντιακή «αλήθεια»

Σήμερα, ο Γιαϊλάλι —που έχει αλλάξει το όνομά του σε Γιάννης-Βασίλης— είναι ακτιβιστής, υπερασπιστής της ποντιακής αλήθειας και της ιστορικής δικαιοσύνης. Πριν λίγους μήνες, περιέγραψε τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής του στις εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ποντίων που διοργάνωσε ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο Νίκαιας – Κορυδαλλού και τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ρέντη «Ιωνία».

Προηγουμένως, είχε γονατίσει με σεβασμό στο μνημείο «Ξεριζωμός» στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού στη Νίκαια.

Επιστροφή στα τεστ DNA. Μπορούν να «δημιουργήσουν» νέους Γιαϊλάληδες;

Η αλήθεια είναι ότι η τάση αυτή έχει δημιουργήσει πολλά νέα δεδομένα. Έχει ξυπνήσει τη —φυσιολογική— περιέργεια πολλών νέων της γειτονικής χώρας να ανακαλύψουν τα πάντα για την καταγωγή τους, αλλά έχει επίσης δημιουργήσει και κύματα προσπαθειών αποφυγής αυτών των νέων υπηρεσιών. Από την άλλη, πολλοί Έλληνες νιώθουν ότι ξαναβρίσκουν τα… χαμένα τους αδέλφια.

Αλλά τι συμβαίνει σε εκείνους που ανακαλύπτουν την ελληνική τους καταγωγή;

Ένα συχνό ερώτημα που θέτουν χρήστες από τρίτες χώρες σε Τούρκους και Τουρκάλες, των οποίων το τεστ DNA δείχνει ελληνική καταγωγή, είναι το πώς νιώθουν.

«Πάντα ένιωθα έλξη για το Αιγαίο, μια ιδιαίτερη αγάπη, που τώρα εξηγείται», λέει η Οζγκέ.

«Δεν περίμενα να είμαι μόνο 10% Τουρκάλα», λέει η Γκιόζε, της οποίας το τεστ έδειξε ότι είναι 46% Ελληνίδα. Η Γκιόζ, που είχε το ψευδώνυμο «Τουρκάλα», τώρα δέχεται πειράγματα από χρήστες —κυρίως Έλληνες— που αναρωτιούνται αν πρέπει να αλλάξει το ψευδώνυμό της σε «Ελληνίδα».

Ο Εμρέ, του οποίου το τεστ δείχνει ότι είναι 53,4% Έλληνας, 11,6% Κεντροασιατικής καταγωγής, 10,2% Γεωργιανής και 9,4% Τουρκικής, είναι πολύ χαρούμενος που λαμβάνει σχόλια όπως «καλώς ήρθες στην οικογένεια».

«Είμαστε πάντα άνθρωποι που παραμένουμε άνθρωποι», σχολιάζει, ενώ στα σχόλια της δημοσίευσής του γίνεται… πάρτι.

«Η MyHeritage (η εταιρεία που έκανε το τεστ) είναι ισραηλινών συμφερόντων και έχει έδρα στο Ισραήλ. Σκοπός της είναι να μας διχάσει», γράφει ένας Τούρκος, ενώ ένας Έλληνας σχολιάζει: «Η Μάνα Ελλάδα ανοίγει τα χέρια της σε όλα τα χαμένα της παιδιά».

Η Γκαμζέ λέει ότι έκανε το τεστ πιστεύοντας ότι θα ήταν 100% Τουρκάλα. Στην πραγματικότητα, όμως, το τεστ αποκάλυψε ότι είναι 45,8% ελληνικής καταγωγής, και καθώς η νεαρή Γκαμζέ είναι όμορφη, το TikTok της κατακλύστηκε από σχόλια Ελλήνων που είναι υπερήφανοι για την «όμορφη αδελφή» τους —κάποια ακόμη και στα τουρκικά— και την προτρέπουν να ζητήσει ελληνική υπηκοότητα.

Ο Σον Ντοκάν επίσης περίμενε ότι το τεστ DNA θα έδειχνε πως είναι 100% Τούρκος. Με 49,1% ελληνικής καταγωγής, αστειεύεται λέγοντας ότι «τώρα πρέπει να γράψω στο βιογραφικό μου ότι είμαι μισός Έλληνας και μισός Ιταλός» (με βάση τα υπόλοιπα αποτελέσματα).

Στο «καλώς ήρθες» των Ελλήνων, ο Σον απαντά «καλώς σας βρήκα, τι έχει για φαγητό;», με κάποιους Έλληνες να απαντούν σοβαρά ότι περιμένουν τον… χαμένο τους αδερφό να τον φιλέψουν στο σπίτι τους. Και ο ίδιος το σκέφτεται σοβαρά, αφού αναρωτιέται αν θα του φτιάξουν μουσακά και ποια άλλα φαγητά θα έχει το τραπέζι.

Βλέπουν «δάκτυλο» της Μοσάντ

Με την τάση «έκανα το τεστ DNA πιστεύοντας ότι θα είμαι 100% Τούρκος» να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό, με κάποιους Έλληνες να εξηγούν ότι πρόκειται για τουρκοποιημένους Έλληνες της Ανατολίας που επέζησαν της Γενοκτονίας, ενώ άλλοι Τούρκοι διαμαρτύρονται ότι τα αποτελέσματα είναι κατασκευασμένα από… τη Μοσάντ, που θέλει το κακό της Τουρκίας.

Ζητούν μποϊκοτάζ

Το θέμα της αποκάλυψης της ταυτότητας του DNA των Τούρκων μόνο καινούριο δεν είναι.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι από το (όχι και τόσο μακρινό) 2021 έχουν γίνει εκκλήσεις στη γειτονική χώρα για μποϊκοτάζ των εταιρειών που κάνουν τεστ DNA, ενώ έχουν διεξαχθεί παρόμοιες συζητήσεις σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης του Reddit προσπαθεί να εξηγήσει:

«Η περιοχή της σημερινής Τουρκίας δεν υπήρξε ποτέ ομοιογενής. Είναι τεράστια χώρα. Οι Ανατολικοί Τούρκοι είναι πιο κοντά στους Αρμένιους/Μεσοποτάμιους/Καυκάσιους, με πολύ μικρό τουρκικό DNA. Η Δυτική Τουρκία έχει ίσως το πιο “τουρκικό” DNA (που παραμένει πάντως μειοψηφικό), αλλά ο προ-Οθωμανικός πληθυσμός (η πλειοψηφία του DNA τους) ήταν πιο δυτικός και παρόμοιος με Έλληνες Κυπρίους ή Δωδεκανήσιους.