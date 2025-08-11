Τραμπ: Παίρνω τον έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, θα αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέτει το αστυνομικό τμήμα της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διατάζει την Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα της χώρας για να καταπολεμήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «κύμα ανομίας», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών το 2024.

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και της Γενικής Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες».

800 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα, απαραίτητα για την πόλη, όπως κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος που λέει ότι η αμερικανική πρωτεύουσα έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών το 2024.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.

«Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του Τραμπ είναι η τελευταία του προσπάθεια να στοχοποιήσει πόλεις των Δημοκρατικών, ασκώντας εκτελεστική εξουσία σε παραδοσιακά τοπικά ζητήματα. Έχει απορρίψει την κριτική ότι κατασκευάζει μια κρίση για να δικαιολογήσει την επέκταση της προεδρικής εξουσίας.

Εκατοντάδες αξιωματικοί και πράκτορες από περισσότερες από δώδεκα ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του FBI, της ICE, της DEA και της ATF, έχουν ήδη εξαπλωθεί σε όλη την πόλη τις τελευταίες ημέρες. Η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, λέγοντας ότι η πόλη «δεν βιώνει αύξηση της εγκληματικότητας» και τονίζοντας ότι η βίαιη εγκληματικότητα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες πέρυσι.

Μείωση της εγκληματικότητας

Τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 26% τους πρώτους επτά μήνες του 2025, μετά από μείωση 35% το 2024, και η συνολική εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 7%, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Ωστόσο, η ένοπλη βία παραμένει ένα πρόβλημα. Το 2023, η Ουάσινγκτον είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών με όπλα μεταξύ των πόλεων των ΗΠΑ με πληθυσμό άνω των 500.000, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης του ελέγχου των όπλων Everytown for Gun Safety.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς είναι μια τακτική που χρησιμοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο Λος Άντζελες, όπου απέστειλε 5.000 στρατιώτες τον Ιούνιο σε απάντηση στις διαμαρτυρίες για τις επιδρομές της κυβέρνησής του κατά της μετανάστευσης. Πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν στην απόφαση του Τραμπ ως περιττή και εμπρηστική.

Δίκη σχετικά με το ενδεχόμενο παραβίασης του Συντάγματος

Μια ομοσπονδιακή δίκη επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο σχετικά με το εάν η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε το αμερικανικό δίκαιο αναπτύσσοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς και Αμερικανούς Πεζοναύτες χωρίς την έγκριση του Δημοκρατικού Κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Ο πρόεδρος έχει ευρεία εξουσία πάνω στα 2.700 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον, σε αντίθεση με τις πολιτείες όπου οι κυβερνήτες συνήθως έχουν την εξουσία να ενεργοποιούν στρατεύματα. Στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν αποσταλεί στην Ουάσινγκτον πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από ένα πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον το 2020 για να βοηθήσει στην καταστολή κυρίως ειρηνικών διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαμαρτυριών για την αστυνομική βαρβαρότητα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Οι ηγέτες των πολιτικών δικαιωμάτων καταδίκασαν την ανάπτυξη, στην οποία αντιτάχθηκε ο Μπάουζερ.

Ο στρατός των ΗΠΑ γενικά απαγορεύεται βάσει νόμου να συμμετέχει άμεσα σε εγχώριες δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

