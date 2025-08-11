Νέες προειδοποιήσεις Κατς κατά Ιράν και Χαμενεΐ: «Κοιτάξτε ψηλά και ακούστε κάθε βόμβο»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανανεώνει την πολεμική ρητορική του εναντίον του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο απείλησε με δολοφονία κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο.

«Προτείνω στον Ιρανό δικτάτορα Χαμενεΐ, όταν φεύγει από το καταφύγιό του, να σηκώνει περιστασιακά τα μάτια του στον ουρανό και να ακούει προσεκτικά κάθε βόμβο», γράφει ο Κατζ στο X, προφανώς αναφερόμενος στην ισραηλινή δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το σχόλιο έρχεται ως απάντηση σε αυτό που όπως λέει ο Ισραηλινός ο υπουργός είναι ένα γραφικό στην εβραϊκή γλώσσα που κυκλοφόρησε από την Τεχεράνη και χαρακτηρίζει ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένου του «Υπουργού Τρομοκρατίας Ισραέλ Κατς».

Το γραφικό φαίνεται να είναι μια υποκατάστατη εκδοχή ενός ισραηλινού γραφικού που χρησιμοποιήθηκε για να ανακοινώσει τις δολοφονίες ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές από πού προήλθε ή πόσο διαδεδομένο ήταν πριν το αναδημοσιεύσει ο Κατς.

Στο ανάρτησή του, ο Κατς είπε στον Χαμενεΐ ότι «οι συμμετέχοντες στον ”Κόκκινο Γάμο” τον περιμένουν», αναφερόμενος σε μια μεγάλης κλίμακας αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση κατά τις πρώτες ώρες του πολέμου στις 13 Ιουνίου, κατά την οποία περίπου 30 ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές, συμπεριλαμβανομένων των τριών ανώτερων στρατηγών, σκοτώθηκαν σε σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα, παραλύοντας τη διοίκηση και τον έλεγχο του Ιράν και καθυστερώντας την αντίδρασή του για σχεδόν 24 ώρες.

Το όνομα έχει σκοπό να θυμίσει μια διαβόητη σκηνή στη σειρά του HBO «Game of Thrones» στην οποία αρκετοί κύριοι χαρακτήρες σκοτώθηκαν σε μια αιφνιδιαστική επίθεση.

איראן מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול.

אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום.

משתתפי “חתונה אדומה” מחכים לו שם. pic.twitter.com/Ojf8Km5Iay — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 11, 2025

Με πληροφορίες από Times of Israel