Logo Image

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μόντι: Επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση τον Σεπτέμβρη

Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μόντι: Επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση τον Σεπτέμβρη

EPA/AIDAN CRAWLEY

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν το θέμα των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και συμφώνησαν να συναντηθούν κατ’ ιδίαν τον Σεπτέμβριο.

«Είναι σημαντικό που η Ινδία στηρίζει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και συμμερίζεται τη θέση ότι σε όποιο θέμα αφορά την Ουκρανία οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή της ίδιας Ουκρανίας», έγραψε στο Χ.

«Είναι σημαντικό κάθε ηγέτης που ασκεί απτή επιρροή στη Ρωσία να στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα στη Μόσχα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube