Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μόντι: Επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση τον Σεπτέμβρη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν το θέμα των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και συμφώνησαν να συναντηθούν κατ’ ιδίαν τον Σεπτέμβριο.

«Είναι σημαντικό που η Ινδία στηρίζει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και συμμερίζεται τη θέση ότι σε όποιο θέμα αφορά την Ουκρανία οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή της ίδιας Ουκρανίας», έγραψε στο Χ.

I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people. I… pic.twitter.com/Lx9b3sMAbb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

«Είναι σημαντικό κάθε ηγέτης που ασκεί απτή επιρροή στη Ρωσία να στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα στη Μόσχα».

