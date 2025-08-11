Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία πριν τη συνομιλία με τον Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη πριν από αυτήν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συντονίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη στον πόλεμο βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να επιλύσει τη σύγκρουση που διαρκεί 3,5 χρόνια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο», υπονοώντας ότι θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει σημαντικά τμήματα της επικράτειάς της, ένα αποτέλεσμα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του λένε ότι θα ενθάρρυνε μόνο τη ρωσική επιθετικότητα.

Το Βερολίνο διοργανώνει την τηλεδιάσκεψη

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Ζελένσκι και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρόκειται να συμμετάσχουν σε μια τηλεδιάσκεψη που διοργανώνεται από το Βερολίνο στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδος) την Τετάρτη με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Θα συζητήσουν επιλογές για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία, την ακολουθία των βημάτων σε μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία και το μέλλον των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τηλεδιάσκεψη με Τραμπ και Βανς

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν στη συνέχεια στις 15:00 τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Τέλος, ο λεγόμενος «συνασπισμός των προθύμων» – η ομάδα χωρών που εργάζονται για σχέδια υποστήριξης της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός – θα συναντηθεί στις 16:30 για μια συνάντηση που διοργανώνεται από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: Reuters