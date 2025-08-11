Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ «καταχωνιάζει» τα πορτρέτα του Ομπάμα και των Μπους

Κάποτε ένα εμβληματικό στοιχείο της εισόδου του Λευκού Οίκου, το επίσημο πορτρέτο του Αμερικανού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα έχει μετακινηθεί σε μια σαφώς λιγότερο προβεβλημένη θέση, υπογραμμίζοντας τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ του 44ου και του 47ου Προέδρου.

Τα πορτρέτα και άλλων πρόσφατων προκατόχων με τους οποίους ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τεταμένες σχέσεις, όπως του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου και του πατέρα του, Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, έχουν επίσης μετακινηθεί.

Που μετακινήθηκαν τα πορτρέτα

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο προσωπικό να μετακινήσει το πορτρέτο του Ομπάμα στην κορυφή της Μεγάλης Σκάλας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, όπου πλέον βρίσκεται εκτός θέασης για τους χιλιάδες επισκέπτες που περιηγούνται καθημερινά στον Λευκό Οίκο. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και τα πορτρέτα των δύο Μπους βρίσκονται πλέον στον ίδιο χώρο.

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται άμεσα σχεδόν σε κάθε απόφαση που αφορά την αισθητική του Λευκού Οίκου, είτε πρόκειται για σημαντικές είτε για μικρές αλλαγές.

Η περιοχή, όπου τοποθετήθηκε το πορτρέτου του Ομπάμα είναι αυστηρά περιορισμένη για τα μέλη της πρώτης οικογένειας, τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και έναν περιορισμένο αριθμό προσωπικού του Λευκού Οίκου και της εκτελεστικής κατοικίας. Είναι πλήρως αθέατη για οποιονδήποτε επισκέπτη ελπίζει να δει τη φωτορεαλιστική ζωγραφική του Ρόμπερτ ΜακΚέρντι, επιβεβαίωσε μια πηγή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πίνακας του Ομπάμα έχει αλλάξει θέση. Τον Απρίλιο, το πορτρέτο μετακινήθηκε απέναντι από τον Μεγάλο Προθάλαμο του Λευκού Οίκου και αντικαταστάθηκε με έναν πίνακα που απεικονίζει μια εμβληματική σκηνή απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, από την οποία επέζησε.

Το πρωτόκολλο και η παράδοση του Λευκού Οίκου υπαγορεύουν τα πορτρέτα των πιο πρόσφατων Αμερικανών προέδρων να τοποθετούνται σε περίοπτη θέση, στην είσοδο της εκτελεστικής κατοικίας, ώστε να είναι ορατά σε επισκέπτες κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων και ξεναγήσεων.

Το πορτρέτο του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ανοιχτός πόλεμος Τραμπ – Ομπάμα

Οι αλλαγές στη θέση των πορτρέτων αποτελούν την τελευταία προσβολή του Τραμπ απέναντι σε έναν αντιλαμβανόμενο πολιτικό αντίπαλο.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ομπάμα έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες. Ο Τραμπ κατηγόρησε πρόσφατα τον Ομπάμα και μέλη της κυβέρνησής του για εσχάτη προδοσία κατά τις εκλογές του 2016, προκαλώντας μια σπάνια δήλωση από τον προκάτοχό του, το γραφείο του οποίου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εξωφρενικούς», «παράξενους» και «μια αδύναμη προσπάθεια αντιπερισπασμού».

Η γενική εισαγγελέας του προέδρου, Παμέλα Μπόντι, διέταξε στη συνέχεια τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν έρευνα με σώμα ενόρκων για τις κατηγορίες ότι ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Ομπάμα κατασκεύασαν πληροφορίες σχετικά με την ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016.

Διαμάχη και με τους Μπους

Υπάρχουν επίσης μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και της οικογένειας Μπους. Ο πρεσβύτερος Μπους, που πέθανε το 2018, είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «φωνακλά» σε μια βιογραφία και ψήφισε τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016. Ο Τζορτζ Γ. Μπους, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αποτυχημένο και μη εμπνευσμένο» πρόεδρο, καθώς και η πρώην πρώτη κυρία Λόρα Μπους, παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του προέδρου το 2025 αλλά δεν παραβρέθηκαν στο μεσημεριανό γεύμα που ακολούθησε.

Το CNN έχει απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο και στον Ιστορικό Σύλλογο του Λευκού Οίκου για σχόλια. Εκπρόσωπος του γραφείου του Ομπάμα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ αντικατέστησε τα πορτρέτα των Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Γ. Μπους στον Μεγάλο Προθάλαμο, επιλέγοντας αντ’ αυτών να αναδείξει τα πορτρέτα των Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ και Θίοντορ Ρούζβελτ.

Πώς καθιερώθηκαν τα προεδρικά πορτρέτα

Η επίσημη παράδοση των προεδρικών πορτρέτων, η οποία χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον μη κερδοσκοπικό Ιστορικό Σύλλογο του Λευκού Οίκου, καθιερώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 υπό την Πρώτη Κυρία Τζάκι Κένεντι, σύμφωνα με την πρώην επιμελήτρια του Λευκού Οίκου, Μπέττι Μόνκμαν. Πριν από αυτό, υπήρχε μια σχετικά «τυχαία» πολιτική, ανέφερε η Μόνκμαν σε ένα podcast του 2017 για τον σύλλογο, με τα πορτρέτα να χρηματοδοτούνται από το Κογκρέσο, να ανατίθενται από φίλους — ή και από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Στη σύγχρονη εποχή των πορτρέτων του Λευκού Οίκου, οι πρόεδροι και οι πρώτες κυρίες προσκαλούν τους προκατόχους τους, πρώην συνεργάτες, φίλους και συγγενείς σε τελετές αποκαλυπτηρίων.

«Είναι μια ένδειξη γενναιοδωρίας από τον εν ενεργεία πρόεδρο και την πρώτη κυρία να προσκαλέσουν όλα αυτά τα άτομα από μια απερχόμενη κυβέρνηση», είπε η Μόνκμαν, θυμούμενη μια τελετή κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζόνσον για την αποκάλυψη του πορτρέτου της Έλινορ Ρούζβελτ.

Με πληροφορίες από CNN