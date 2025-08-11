Γαζα: Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν τη δολοφονία του Ανάς Αλ-Σαρίφ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία» του δημοσιογράφου του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

