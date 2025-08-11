Στιβ Γουίτκοφ: Ο «Mr. Fix It» του Τραμπ και πώς (ίσως) παρερμήνευσε τα λεγόμενα του Πούτιν

Συχνά o Στιβ Γουίτκοφ δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται παντού και ασχολείται με τα πάντα, ταυτόχρονα. Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ τον όρισε ως ειδικό απεσταλμένο του για τη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν άργησε να τον δούμε να ηγείται των διπλωματικών συνομιλιών για την αμερικανική κυβέρνηση σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γι’ αυτό και κάποιοι τον θεωρούν Γουίτκοφ τον θεωρούν ως τον de facto υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ ταξίδεψε στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Μετά την συνάντηση ο Τραμπ δήλωσε ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος». Αργότερα μάθαμε τι εννοούσε καθώς ανακοινώθηκε ότι κλείστηκε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η συμμετοχή του Γουίτκοφ στις συνομιλίες για το ουκρανικό είναι το αποτέλεσμα της τάσης του Αμερικανού προέδρου να τον χώνει παντού καθώς φαίνεται να είναι ο «Mr. Fix It» (ο Κύριος φτιάξ’το), σχολιάζει το Foreign Policy τονίζοντας ότι ο Τραμπ του έχει δείξει τρομερή εμπιστοσύνη εναποθέτοντας στα χέρια του μια σειρά από τα πιο δύσκολα προβλήματα του πλανήτη, από το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν μέχρι τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και άλλα αντίστοιχης βαρύτητας ζητήματα.

Ωστόσο, πόσα προβλήεμτα έχει διορθώσει στην πραγματικότητα ο Γουίτκοφ, διερωτάται το Foreign Policy υποστηρίζοντας πως στην πραγματικότητα έχει επιφέρει μικτά αποτελέσματα. «Ο ρόλος του Γουίτκοφ στην κυβέρνηση Τραμπ είναι ανορθόδοξος για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι έχει εμπειρία στον τομέα των ακινήτων και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε κυβερνητικά αξιώματα ή στη διπλωματία», αναφέρει επίσης.

Οι επικριτές του προειδοποιούν ότι του έχουν ανατεθεί ευθύνες για περίπλοκα ζητήματα που θα χειρίζονταν καλύτερα διπλωμάτες και ειδικοί ενώ τονίζουν τονίσει ότι φαίνεται να χειραγωγείται πολύ εύκολα από τον Πούτιν και έχουν εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου.

Βέβαια ο Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει μια συναλλακτική προσέγγιση (και) στις εξωτερικές υποθέσεις, θεωρεί τον Γουίτκοφ ως έναν επιδέξιο διαπραγματευτή. Η εξάρτηση του προέδρου από τον Γουίτκοφ είναι ενδεικτική της τάσης του να εκτιμά την αφοσίωση έναντι της εμπειρίας, καθώς και της προθυμίας του να σπάσει την παράδοση στην Ουάσινγκτον, τονίζει το Foreign Policy.

Χαμένοι στη μετάφραση

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ φαίνεται να παρερμήνευσε τα λεγόμενα του Ρώσου προέδρου στην τελευταία τους συνάντηση. Αυτό αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη πηγές, σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο UNN.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γουίτκοφ παρερμήνευσε το αίτημα του Πούτιν να αποσυρθεί η Ουκρανία από τις περιοχές στη Ζαπορίζια και Χερσώνα, εκτός από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας ότι η Ρωσία προσφέρθηκε να αποσυρθεί από τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Bild ανέφερε επίσης ότι ο Γουίτκοφ παρερμήνευσε επίσης την πρόταση του Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές και στα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, την οποία ερμήνευσε ως πρόταση του Ρώσου προέδρου για γενική κατάπαυση του πυρός που θα περιόριζε την στρατιωτική παρουσία στην πρώτη γραμμή.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να θέλει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Προσέφερε μόνο μια μερική κατάπαυση του πυρός – δηλαδή να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και μεγάλες πόλεις στα μετόπισθεν. Αλλά όχι μια συνολική κατάπαυση του πυρός», δήλωσε πηγή στην Bild.

