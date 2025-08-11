Logo Image

Μετεωρίτης κάνει τη νύχτα-μέρα στην Αυστραλία (βίντεο)

Κόσμος

Το συμβάν έγινε χθες 10 Αυγούστου και κατεγράφη από ερασιτέχνες αστρονόμους αλλά και υπαίθριες κάμερες.

Ένας μετεωρίτης εθεάθη να διασχίζει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο και να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

