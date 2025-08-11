Μετεωρίτης κάνει τη νύχτα-μέρα στην Αυστραλία (βίντεο)

Ένας μετεωρίτης εθεάθη να διασχίζει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο και να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό στη Βικτώρια της Αυστραλίας.
Το συμβάν έγινε χθες 10 Αυγούστου και κατεγράφη από ερασιτέχνες αστρονόμους αλλά και υπαίθριες κάμερες.
☄️ #Meteor burns across Australian night sky
A meteor was seen streaking through the night sky in #Victoria, Australia on 10 August. Amateur astronomers captured footage of the moment on CCTV and dashboard cameras. pic.twitter.com/J8rjTihO6C
