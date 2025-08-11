Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εργάζονται για μια συνάντηση με τους Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να οργανώσουν μια συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη διάρκεια συνέντευξής του στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Βανς δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι είναι καλή ιδέα να συναντηθούν οι Πούτιν και Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση του πρώτου με τον Τραμπ την Παρασκευή. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν να συναντηθούν και ότι οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθήσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς. Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθήσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Το πρωί της Κυριακής, ο Ζελένσκι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Ρωσία κάνει τα πάντα για να παρατείνει τις εχθροπραξίες, αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες παρά τις ανακοινωθείσες προθεσμίες και προσπαθεί να διαπραγματευτεί για καλύτερες θέσεις επί του εδάφους για μελλοντικές επιθέσεις. Μια τέτοια καταστροφική συμπεριφορά από τη Ρωσία πρέπει να σταματήσει».

Και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά με όλους τους εταίρους για χάρη της πραγματικής ειρήνης. Τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει να αποφασίζονται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας».

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της Γηραιάς Ηπείρου επέμειναν χθες να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους Τραμπ και τον Πούτιν.

Επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον ουκρανό ομόλογό τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, από την πλευρά του, άφησε επίσης να εννοηθεί χθες ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

«Ναι, πιστεύω χωρίς καμιά αμφιβολία πως είναι δυνατό», απάντησε ο αμερικανός διπλωμάτης, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ενδέχεται να είναι παρών στην Αλάσκα. «Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, αν δεν την προσυπογράψουν όλες οι πλευρές. Και προφανώς η απόλυτη προτεραιότητα είναι να φθάσουμε στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Εν τέλει, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, προειδοποίησε ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ. «Αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το πράξει», διαβεβαίωσε. Όμως «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση», υπογράμμισε ο Γουίτακερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Ο Τραμπ, που σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα χωρίς την παρουσία Ουκρανών, έχει αφήσει να εννοωθεί ότι οι «ανταλλαγές εδαφών» θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά την παραχώρηση ουκρανικής γης στους Ρώσους εάν δεν λάβει εγγυήσεις ασφαλείας ή όπλα.

Ο γ.γ. ΝΑΤΟ

Μιλώντας στο ABC, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τη συνάντηση της Παρασκευής ως μια κρίσιμη δοκιμασία για να διαπιστωθεί εάν ο Πούτιν είναι ειλικρινής στις συζητήσεις που γίνονται για την ειρήνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό έδαφος, ακόμη κι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει να απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών που κατέχει η Ρωσία.

Εάν η διαδικασία προχωρήσει, το εδαφικό ζήτημα «θα πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», μαζί με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρούτε την Κυριακή στο ABC.

Υπονόησε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναγνώριση από την Ουκρανία ότι έχει χάσει τον έλεγχο μέρους του εδάφους της, χωρίς να παραιτηθεί επίσημα από την κυριαρχία επί αυτών των περιοχών. «Όταν πρόκειται να αναγνωρίσουμε σε μια μελλοντική συμφωνία ότι η Ρωσία ελέγχει de facto μέρος του εδάφους της Ουκρανίας, πρέπει να είναι μια πραγματική αναγνώριση, όχι μια πολιτική, de jure αναγνώριση», δήλωσε ο Ρούτε.