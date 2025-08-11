«Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, με έχει σκοτώσει το Ισραήλ»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera

Ο γνωστός ανταποκριτής του Al Jazeera στη Γάζα, Ανάς αλ Σαρίφ, έπεσε νεκρός μετά από ισραηλινό πλήγμα στην σκηνή που διέμενε, μαζί με άλλους 6 συναδέλφους του.

Λίγο πριν σκοτωθεί, ο αλ-Σαρίφ, o 28χρονος ανταποκριτής του αραβικού δικτύου, που είχε κάνει εκτενή ρεπορτάζ από τη βόρεια Γάζα, έγραψε στο X ότι το Ισραήλ είχε ξεκινήσει έντονο βομβαρδισμό στα ανατολικά και νότια τμήματα της πόλης της Γάζας.

Στο τελευταίο του βίντεο, ακούγονται στο βάθος οι δυνατοί κρότοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ ο σκοτεινός ουρανός φωτίζεται από μια πορτοκαλί λάμψη.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στόχο στη Γάζα τον δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Οι IDF ανέφεραν μέσω Telegram ότι «προχώρησαν σε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera», υποστηρίζοντας πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και υπεύθυνος για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Ο 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Τον Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στη χώρα κι έκλεισαν τα γραφεία του. Επρόκειτο για την κορύφωση της μακράς διένεξης ανάμεσα στο μέσο ενημέρωσης του Κατάρ και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου.

Το τελευταίο του μήνυμα

Ο νεαρός δημοσιογράφος είχε συντάξει ένα τελευταίο μήνυμα με σαφείς οδηγίες προς την οικογένειά του να το δημοσιεύσει μετά τον θάνατό του. Λίγη ώρα μετά την είδηση θανάτου η οικογένεια ανέβασε στο Twitter, το τελευταίο μήνυμά του.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Ο 28χρονος Ανάς κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για τη δολοφονία του: «Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει».

«Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια και αφιέρωσα όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στον κόσμο, στα σοκάκια του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή αρκετή ώστε να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, στην κατεχόμενη Ασκαλάν (Αλ-Ματζντάλ). Ωστόσο με πρόλαβε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις του, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – ώστε ο Αλλάχ να δώσει μαρτυρία ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, όσους αποδέχτηκαν τη σφαγή μας, όσους έπνιξαν την ανάσα μας και δεν συγκινήθηκαν από τα διαμελισμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο» σημειώνει.

«Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον χτύπο της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στη γη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνεθλίβησαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, κομματιάστηκαν και σκορπίστηκαν στους τοίχους» τονίζει.

«Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν» προσθέτει.

«Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, τον οποίο ήθελα να στηρίξω και να συντροφεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος της αποστολής μου και να τη συνεχίσει» γράφει.

Συνεχίζει μιλώντας για τη μητέρα του: «Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με οδήγησαν εδώ. Οι δεήσεις της ήταν το καταφύγιό μου και το φως της μου έδειχνε τον δρόμο. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή».

Με πληροφορίες από FT, Reuters, Al Jazeera