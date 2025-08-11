Εκρηξη στην Αίτνα, πυρκαγιά στον Βεζούβιο

Ροή λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων έχει προκληθεί από τη νέα έκρηξη της Αίτνας στην Ιταλία.

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας, επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο. Το προσωπικό του Ινστιτούτου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, πραγματοποιώντας επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Από την πλευρά της σεισμικής δραστηριότητας, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές.

Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το Vona, το τμήμα του INGV που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή. Παρά ταύτα, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

Πυρκαγιά στον Βεζούβιο

Τη ίδια στιγμή, η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα. Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης τραυματίσθηκε ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Στην φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εισαγγελική ερευνα, με την βοήθεια του στρατού, για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή. Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παρανομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.