Η περιοχή που ο Πούτιν θέλει να «φάει» από την Ουκρανία στα χαρτιά – Και γιατί (χάρτης)

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το ραντεβού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, που έχει «κλειδώσει» για την ερχόμενη Παρασκευή και θα φιλοξενηθεί στην Αλάσκα.

Πριν από την συνάντηση επικρατεί διπλωματικός πυρετός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσπαθούν να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη, ζητώντας του να χρησιμοποιήσει το «όπλο» των κυρώσεων.

Ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των τοποθετήσεων σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι οι όροι που θα συμφωνηθούν στην Αλάσκα, τι ζητάει δηλαδή ο Πούτιν, τι θα δώσει ο Τραμπ και πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει δεκτό ή να επιβληθεί στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, πολλά δημοσιεύματα και διαρροές δίνουν διαφορετικές εκδοχές των απαιτήσεων της Μόσχας. Κοινό στοιχείο ωστόσο όλων είναι το αίτημα του Πούτιν να παραχωρήσει η Ουκρανία στη Ρωσία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Το Ντονμπάς συναποτελούν δύο περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, το Λουγκάνσκ- που ελέγχει σχεδόν πλήρως η Ρωσία- και το Ντονέτσκ- του οποίου η Μόσχα ελέγχει μεγάλο μέρος αλλά όχι ολόκληρη την περιφέρεια.

Επομένως, ουσιαστικά το Κρεμλίνο ζητάει από το Κίεβο να εγκαταλείψει τμήματα των περιοχών που εξακολουθεί να ελέγχει, παραδίδοντας στις ρωσικές δυνάμεις μια νίκη που ο στρατός της όχι μόνο δεν κατάφερε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά ούτε αναμένεται να επιτύχει στο άμεσο διάστημα.

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου (ISW):

Η Ρωσία θα αποφύγει μια μακρά και αιματηρή μάχη – γεγονός που θα τοποθετήσει τις δυνάμεις της σε ευνοϊκή θέση για να ξεκινήσουν τις εχθροπραξίες. Επί του παρόντος η Ρωσία δεν ελέγχει περίπου 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας Ντονέτσκ, ή περίπου το 25% της περιοχής . Οι ρωσικές προελάσεις που στοχεύουν στην περικύκλωση του Ποκρόφσκ έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξοδέψει τους τελευταίους 18 μήνες προσπαθώντας να καταλάβουν μια περιοχή περίπου 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η ζώνη-φρούριο στο Ντονέτσκ

Η ζώνη αυτής της Ουκρανίας εμπόδισε τις ρωσικές προελάσεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ το 2014 και το 2022 και εξακολουθεί να εμποδίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει τα εδάφη που δεν ελέγχει στην περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να περικυκλώσουν τη ζώνη- φρούριο της Ουκρανίας το 2022 και μια τέτοια επιχείρηση πιθανότατα θα διαρκέσει χρόνια και θα συνεπάγεται μεγάλες απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό, ανέφερε το αμερικανικό think tank.

Η παραχώρηση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία θα επιτρέψει στη Μόσχα να αποφύγει αυτή την επιπλοκή και να επιτρέψει στις δυνάμεις της να φτάσουν στα σύνορα της περιοχής, τα οποία υποστηρίζονται σημαντικά λιγότερο αμυντικά από την τρέχουσα γραμμή», προσθέτει το ISW.

Αυτό θα ανάγκαζε την Ουκρανία να δημιουργήσει οχυρώσεις κατά μήκος των συνοριακών περιοχών στο Χάρκοβο και το Ντνιεπροπετρόφσκ, το έδαφος των οποίων δεν είναι κατάλληλο για να λειτουργήσει ως αμυντική γραμμή, τονίζουν οι αναλυτές του ISW.

«Η ζώνη-φρούριο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην τρέχουσα επιχείρηση προέλασης της Ρωσίας προς τα δυτικά στην Ουκρανία, και η παράδοση του υπόλοιπου της περιφέρειας του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για την εκεχειρία χωρίς δέσμευση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία θα έδινε στις ρωσικές δυνάμεις εξαιρετικά καλή θέση για να ανανεώσουν τις επιθέσεις τους με πιο ευνοϊκούς όρους, έχοντας αποφύγει μια μακρά και αιματηρή μάχη για το έδαφος», αναφέρουν οι αναλυτές του ISW.