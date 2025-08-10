Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ τώρα στην Τουρκία ( Βίντεο) – Κατέρρευσαν κτίρια – Ένας νεκρός

Ισχυρός σεισμός, η 6.1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, και έγινε αισθητός σε νησιά του Αιγαίου, και ιδιαίτερα στην Μυτιλήνη, την Σάμο αλλά και στην Χίο. Αισθητός έγινε επίσης και στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), το επίκεντρο εντοπίζεται στο Σιντιργκί, κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα, γιαυτό και ο σεισμός είχε ιδιαίτερη ένταση.

Από την δόνηση κατέρρευσαν κτίρια, ενώ ένας 81χρονος απεβίωσε αμέσως μετά την διάσωσή του από τα συντρίμμια. Επίσης γίνεται λόγος για 29 τραυματίες.

Νεκρός ηλικιωμένος

Για ζημιές σε τουλάχιστον 10 κτίρια κάνουν λόγο οι πρώτες αναφορές, ενώ σε εξέλιξη είναι και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να μην μπουν στα κτίρια λόγω του φόβου ισχυρών μετασεισμών.

#BREAKING 6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage. pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

Ακολουθήσαν τρεις ακόμη μετασεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,1 Ρίχτερ.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τέσσερα άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από συντρίμμια κτιρίου, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους.

Τούρκος σεισμολόγος: «Ήταν αναμενόμενος»

Ο σεισμολόγος, καθηγητής Δρ. Σουλεϊμάν Παμπάλ, μιλώντας στο CNN Turk για τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλικεσίρ, προειδοποίησε ότι «οι μετασεισμοί αναπόφευκτα θα συνεχιστούν. Ένας σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις, δεδομένων των συνθηκών στην περιοχή. Είναι ζωτικής σημασίας οι πολίτες να λάβουν υπόψη τις επίσημες προειδοποιήσεις».

Ο Τούρκος σεισμολόγος σημείωσε ότι επρόκειτο για έναν αναμενόμενο σεισμό: «Τους τελευταίους μήνες, σεισμοί μεγέθους 4-5 Ρίχτερ έχουν σημειωθεί γύρω από το Σιντιρτζί. Πρόκειται για μια περιοχή στην κορυφή του ρήγματος Σιμάβ. Προχωρώντας ανατολικά από το Σιντιρτζί, θα βρείτε την περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και απώλειες ζωών το 1970. Υπάρχουν και άλλα ρήγματα που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του συγκεκριμένου, που έδωσε τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ»

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Λέσβο

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης. Η περιοχή της επαρχίας Σίντζιρτζι, όπου βρίσκεται είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.