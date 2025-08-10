«Σχέδιο Χαφτάρ» για μετακίνηση 1,5 εκατομμυρίων εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Λιβύη

Ο Χαλίφα Χάφταρ φέρεται να έχει προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης υπηκοότητας σε 1 έως 1,5 εκατομμύριο υπό εκτοπισμό Παλαιστίνιους, με αντάλλαγμα μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Nova».

Επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, το πρακτορείο αναφέρει ότι η πρόταση έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά και την τουρκική διαμεσολάβηση.

Το ρεπορτάζ επικαλείται επίσης τον Ισραηλινό υπουργό Γεωργίας Άβι Ντίχτερ, ο οποίος περιγράφει τη Λιβύη ως «ιδανικό προορισμό» για ένα σχέδιο μετεγκατάστασης περίπου 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Γάζα.

O ίδιος φέρεται να δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv ότι οι γεωγραφικές και γλωσσικές ομοιότητες μεταξύ Γάζας και Λιβύης καθιστούν το σχέδιο βιώσιμο, ότι θα κοστίσει μόνο μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Λιβύης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη είχε απορρίψει προηγουμένως αναφορές ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα σχέδιο μετεγκατάστασης από τη Γάζα στη Λιβύη, κάνοντας λόγο για «ψευδείς φήμες».

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης τη μετακίνηση 800.000 κατοίκων της Γάζας στη Συρία, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία λέγεται ότι ενδιαφέρεται για μελλοντικά έργα στον τομέα των ακινήτων αλλά και σε πιθανούς υπεράκτιους πόρους υδρογονανθράκων στην περιοχή.