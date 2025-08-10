Η Ρωσία σχεδιάζει να δοκιμάσει πυρηνοκίνητο πύραυλο στην Αρκτική

Η Ρωσία πρόκειται να πραγματοποιήσει δοκιμαστική εκτόξευση του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ “Burevestnik” στην Αρκτική, όπως αναφέρει η νορβηγική ιστοσελίδα “The Barents Observer”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο δοκιμών του αρχιπελάγους Νόβαγια Ζέμλια, που βρίσκεται ανάμεσα στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τη Θάλασσα Κάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ηπειρωτικής Νορβηγίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα επαινέσει τον νέο πύραυλο «Burevestnik»( Πουλί της καταιγίδας), ο οποίος για το ΝΑΤΟ έχει την κωδική ονομασία Skyfall.

Ο πυρηνοκίνητος πύραυλος μπορεί να αποφύγει τα συστήματα αεράμυνας – αλλά μέχρι στιγμής οι δοκιμές ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς. Τώρα, πολλές ενδείξεις δείχνουν μια επικείμενη εκτόξευση του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ στην Αρκτική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ρωσία έχει κλείσει από την περασμένη Πέμπτη έως την Τρίτη τον εναέριο χώρο σε έναν διάδρομο 500 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο. Αρκετά ρωσικά πλοία έχουν μεταφέρει εξοπλισμό στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα βρίσκονται σε σημεία παρατήρησης.

Επιπλέον, δύο αεροσκάφη της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (Rosatom) σταθμεύουν αυτή τη στιγμή στη στρατιωτική βάση Ρογκάτσεβο στα νοτιοδυτικά του αρχιπελάγους. Η νορβηγική ιστοσελίδα γράφει ότι τέτοια αεροσκάφη είχαν υποστηρίξει παρόμοιες δοκιμές στο παρελθόν.

Παρακολουθούν οι Αμερικανοί

Επιπλέον, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος «WC-135R Constant Phoenix» εντοπίστηκε πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς, σύμφωνα με τον “The Barents Observer”. Το αεροσκάφος αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως «πυρηνικός ανιχνευτής». Είναι εξοπλισμένο με ειδικά συστήματα για να λαμβάνει δείγματα αέρα ώστε να μπορεί να μετρήσει τη συγκέντρωση ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα – μια ένδειξη που θα μπορούσε έμμεσα να υποδεικνύει τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής εκτόξευσης του ρωσικού πυραύλου.

Ο πύραυλος «Burevestnik» αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018. Εκείνη την εποχή, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Δύση δεν είχε μέσα να αμυνθεί ενάντια σε αυτό το όπλο, που μπορεί να πετάξει χαμηλά και να επιτεθεί στον στόχο του από διάφορες κατευθύνσεις, αποφεύγοντας έτσι τα συστήματα αεράμυνας.

Ο πύραυλος «Burevestnik» λέγεται ότι έχει μήκος περίπου 10 μέτρα και βάρος έως και έξι τόνους, είναι ικανός να εξοπλιστεί με πυρηνική κεφαλή και πιθανώς τροφοδοτείται από έναν μικρό, αερόψυκτο πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό θα επέτρεπε μια εμβέλεια άνω των 25.000 χιλιομέτρων. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πύραυλος θα μπορούσε να αφήσει πίσω του ένα ραδιενεργό ίχνος.

Δοκιμές από το 2017

Ο πύραυλος «Burevestnik» δοκιμάζεται στη Νόβαγια Ζέμλια πιθανώς από το 2017, αλλά το 2019, σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε υπάλληλοι της Rosatom και, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα ραδιενεργές ουσίες.

Οι νορβηγικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι τέτοιες δοκιμές ενέχουν κινδύνους ατυχημάτων και ραδιενεργών εκπομπών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η μεγαλύτερη πτήση ενός «Burevestnik» μέχρι σήμερα διήρκεσε μόνο δύο λεπτά και καμία δοκιμαστική έκδοση δεν έχει πετάξει περισσότερο από 35 χιλιόμετρα.

Λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Η πιθανή δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου πρόκειται μάλιστα να πραγματοποιηθεί λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του,Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αν η Μόσχα κάνει σκόπιμα μια επίδειξη ισχύος ενόψει της συνόδου κορυφής, παραμένει ασαφές