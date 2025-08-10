Νετανιάχου: «Έτσι θα καταλάβουμε την Λωρίδα της Γάζας. Θα τελειώσουμε τη δουλειά»

«Σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα», Με αυτήν την φράση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε, σε συνέντευξη τύπου για τους ξένους ανταποκριτές, το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να τελειώσουμε τη δουλειά», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί ο Νετανιάχου εξήγησε: «Έχουμε περίπου το 70 με 75% [της Γάζας] υπό στρατιωτικό έλεγχο. Αλλά έχουμε επίσης δύο οχυρά [της Χαμάς] που πρέπει να καταλάβουμε. Πρόκειται για την πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς της Μαουάσι [ανθρωπιστική ζώνη]».

Ο IDF έχει λάβει εντολή «να διαλύσει τα δύο εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς» σημείωσε.

Μεταφορά των αμάχων

«Πρώτα θα εξασφαλίσουμε τη ή μεταφορά των αμάχων σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας. Σε αυτές τις ζώνες θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Ευθύνες σε ΟΗΕ και Χαμάς για την πείνα

Αναφερόμενος στα ανθρωπιστικά ζητήματα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε: «Η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει».

Αρνήθηκε, επίσης ότι ο IDF εφάρμοσε πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα, επιμένοντας ότι το Ισραήλ επέτρεψε την παροχή επαρκούς βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η Χαμάς διέκοψε τη ροή της βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατάφεραν να τη διανείμουν σωστά. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο «σχεδόν 2 εκατομμυρίων τόνων βοήθειας», είπε. «Αν είχαμε εφαρμόσει πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς το αντίθετο».

Το χρονοδιάγραμμα

Όταν του ζητήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο, ο Νετανιάχου είπε: «Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει είναι αρκετά γρήγορο».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ κατέλαβε τη Ράφα, χρειάστηκαν «περίπου 6 ή 8 ημέρες» για να απομακρυνθούν οι άμαχοι, οπότε «πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα».

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά “σφιχτό” χρονικό διάστημα επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», λέει.

‘Εως και 5 μήνες

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η υλοποίηση του σχεδίου για την κατάληψη νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε μήνες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για να τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι 5 όροι είναι οι εξής:

1. Εξάλειψη της Χαμας

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατιωτικοποίηση της Γαζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας