Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή αντιπρόταση ενόψει των συνομιλιών Τραμπ – Πούτιν

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία έχουν υποβάλει αντιπρόταση στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Βλαντιμίρ Πούτιν και τα όσα αναμένεται να θέσει στη συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι, η πρόταση μπορεί να χρησιμεύσει ως πλαίσιο, ώστε οι επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του να αποκτήσουν ώθηση.

Την πληροφορία μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συνομιλίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θεωρώντας ότι η θέση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «προϋποθέτει» ότι η Ουκρανία θα θυσιάσει εδάφη για την ειρήνη, επισημαίνουν ότι τα «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», ενώ απαιτούν κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε σε συνάντηση με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, χθες Σάββατο στην Αγγλία, απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για παράδοση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.

Ευρωπαίος που συμμετείχε στις διαβουλεύσες δήλωσε ότι η «αμερικανική πλευρά αντέδρασε θετικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο».

Η Ευρώπη θέλει να χαράξει κοινή κόκκινη γραμμή από κοινού με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να ισχύει σε οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή πρόταση

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει το αίτημα να ισχύσει κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε άλλο βήμα. Επίσης, εισηγείται ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να είναι αμοιβαία. Δηλαδή, εάν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, τότε η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει από άλλες.

Καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πρότασης, η οποία παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Στιβ Γουίτκοφ, είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, που περιλαμβάνουν ακόμη και την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Την ευρωπαϊκή πρόταση φέρεται να μετέφερε στον Τραμπ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Κοινή ανακοίνωση

Στο μεταξύ, έκκληση να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης απηύθυναν Ευρωπαίοι ηγέτες, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή τους στην Ουκρανία, εν όψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργεί φόβους στο Κίεβο για μια συμφωνία σε βάρος του.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού πρόεδρου να βρεθεί μια λύση στη σύγκρουση που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εν όψει της συνόδου Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν σήμερα ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση Eυρωπαίων ηγετών.

Το κείμενο προσυπογράφουν συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία» τονίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους στην «αρχή σύμφωνα με την οποία τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και διευκρινίζοντας ότι η «γραμμή επαφής (η γραμμή του μετώπου) πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».