Ιταλία: Τρεις νεκροί και 14 άτομα στο νοσοκομείο από αλλαντίαση

Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων από αλλαντίαση και τη νοσηλεία τουλάχιστον 14 για τον ίδιο λόγο σε Καλαβρία και Σαρδηνία.

Εξι άτομα βρίσκονται στην εντατική, τρεις σε παιδιατρική και πέντε σε θαλάμους σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τη Rai .

Υπάρχει επίσης και τρίτο κρούσμα, μια 38χρονη γυναίκα από αρδηνία, η οποία εμφάνισε συμπτώματα στα τέλη Ιουλίου αφού κατανάλωσε γουακαμόλε σε πανηγύρι στο Μονσεράτο. Η γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά κατέληξε.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε τους προβλεπόμενους μηχανισμούς στις δύο περιφέρειες, για χορήγηση των αντιδότων στους ασθενείς, ενώ η Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα για την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Πρόκειται για τον πλανόδιο πωλητή που φέρεται να διέθεσε μολυσμένα τρόφιμα, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο εταιρειών που προμήθευσαν τις πρώτες ύλες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, καθώς και διάθεση επιβλαβών τροφίμων.

Στο «στόχαστρο» της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται και οι γιατροί για τον τρόπο, με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα περιστατικά μετά την εισαγωγή των δύο θυμάτων της Καλαβρίας σε ιδιωτική κλινική στο Μπελβεντέρ Μαρίτιμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ασθενείς δεν έλαβαν την απαραίτητη θεραπεία και τους προτάθηκε να μεταβούν σε νοσοκομείο με καλύτερο εξοπλισμό, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε καθυστέρηση στη διάγνωση της αλλαντίασης και επιδείνωση της υγείας τους.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι όλα τα θύματα και οι ασθενείς είχαν καταναλώσει σάντουιτς με λουκάνικο και μπρόκολο από τον ίδιο πωλητή, τα προϊόνατ του οποίου είχαν μείνει εκτεθειμένα στον ήλιο όλη την ημέρα