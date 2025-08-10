Πώς αντιμετωπίζει η Μόσχα τη συνάντηση της Αλάσκας

Σχεδόν πανηγυρικό είναι το κλίμα στη Ρωσία προ της συνόδου Κορυφής της Αλάσκας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Ρώσοι αξιωματούχοι και σχολιαστές επιδοκιμάζουν με ενθουσιασμό τη συνάντηση συνόδου που συνιστά και την πρώτη φορά που ο Ρώσος ηγέτης προσκαλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών) από το 2007 και μετά. Κατά τα φαινόμενα δε, χωρίς το Κρεμλίνο να έχει κάνει σαφείς παραχωρήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα που Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ερήμην της Ουκρανίας, το κλίμα στη Ρωσία είναι πολύ-πολύ διαφορετικό:

Για παράδειγμα (1): Ο ειδικός οικονομικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, βασικός ενδιάμεσος μεταξύ Κρεμλίνου και κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή της συνόδου στην Αλάσκα έχει συμβολική σημασία για την αμερικανορωσική συνεργασία. «Γεννημένη ως Ρωσική Αμερική –με ορθόδοξες ρίζες, φρούρια και εμπόριο γούνας– η Αλάσκα αντηχεί αυτούς τους δεσμούς», έγραψε ο Ντμιτρίεφ στο X.

Παράδειγμα 2: Ο δισεκατομμυριούχος Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, υποστείς κυρώσεις ήδη ακόμη από την κυβέρνηση Ομπάμα για χρηματοδότηση φιλο-Κρεμλινικών αυτονομιστών στην Ουκρανία και ανάμειξη σε εκλογές διαφόρων χωρών, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Αλάσκας «θυμούνται με σεβασμό το ρωσικό τους παρελθόν και το ορθόδοξο παρόν τους».

Άλλο ένα κόλπο;

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ επιδοκιμάζουν επίσης, καίτοι με συγκρατημένη διάθεση και προσδοκίες. «Η συνάντηση στην Αλάσκα έχει κάθε πιθανότητα να γίνει ιστορική», έγραψε ο φιλο-Κρεμλινικός πολεμικός ανταποκριτής Αλεξάντρ Κοτς στο Telegram. «Εφόσον, φυσικά, η Δύση δεν προσπαθήσει να στήσει άλλο ένα κόλπο».

Αντιθέτως, δυτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ο Τραμπ πρέπει να είναι προσεκτικός.

«Ο Τραμπ επέλεξε να φιλοξενήσει τον Πούτιν σε τμήμα της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας», έγραψε στο X ο Μάικλ ΜακΦόλ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία επί Ομπάμα. «Αναρωτιέμαι αν γνωρίζει ότι οι Ρώσοι εθνικιστές θεωρούν ότι η απώλεια της Αλάσκας, όπως και της Ουκρανίας, ήταν μια κακή συμφωνία για τη Μόσχα που πρέπει να διορθωθεί».

Ο Σαμ Γκριν, καθηγητής ρωσικών σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι ο ακόμη και η επιλογή του τόπου της συνάντησης ευνοεί τη Ρωσία.

Απαίσιος συμβολισμός

«Ο συμβολισμός της διεξαγωγής της συνόδου Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα είναι απαίσιος.Σαν να έχει σχεδιαστεί για να δείξει ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν, η γη μπορεί να αγοραστεί και να πουληθεί», εκτιμά είπε ο Γκριν. «Και μην ξεχνάμε ότι η κυρίαρχη ρωσική ρητορική διατηρεί την αξίωση ότι η Αλάσκα πρέπει να επιστραφεί στη Ρωσία».

«Ο Τραμπ υποχώρησε»

Ρώσοι αναλυτές σημειώνουν ότι ο Τραμπ -που έχει συχνά εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Πούτιν- τις τελευταίες εβδομάδες διαμαρτυρόταν για την στάση του Ρώσου ηγέτη στο αίτημα για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες. Και συμπεραίνουν, ότι η εξέλιξη της Αλάσκας αποδεικνύει ότι ήταν ο Τραμπ που έκανε το πρώτο βήμα υποχωρώντας και παραχωρώντας μια συνάντηση.

Δηλώνουν δε βέβαιοι ότι το Κρεμλίνο δεν έχει εγκαταλείψει τους τελικούς στόχους του για την Ουκρανία:

αποστρατιωτικοποίηση,

εγκαθίδρυση φιλορωσικού καθεστώτος και

ουδέτερο καθεστώς, εκτός ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ «δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία», εκτιμά η Τατιάνα Στανοβάγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Βλέπαμε ότι ο Τραμπ ίσως είναι ανοιχτός σε μια νέα προσπάθεια. Και την έπραξε λίγες μέρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του».

«Η Ρωσία έτοιμη για κατάπαυση πυρός»

Υπάρχουν όμως και άλλες αποτιμήσεις: Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κρεμλίνου δηλώνει ότι είναι η Ρωσία που κινείται προς τον συμβιβασμό, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός.

«Πολιτικά, είναι πιο εύκολο για το Κρεμλίνο να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την τελική κατάρρευση της Ουκρανίας παρά να κάνει ειρήνη», είπε ο πρώην αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Washington Post. «Γι’ αυτό επιμένουν στην ιδέα μιας προσωρινής αλλά όχι μόνιμης ανακωχής, ενώ στο μεταξύ μπορούν να διεξαχθούν ουκρανικές εκλογές».

Δεν θα κάνουν βήμα πίσω

«Τα ρωσικά στρατεύματα δεν πρόκειται να κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω», εκτιμά από την πλευρά του, ο Σεργκέι Μάρκοφ, φιλο-Κρεμλινικός αναλυτής. Ο μόνος συμβιβασμός που θα έκανε η Ρωσία, είπε, θα ήταν να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης των περιοχών Οδησσού και του Χαρκόβου καθώς και των πόλεων Χερσώνας και Ζαπορίζια που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίσει τα «βασικά αίτια» της σύγκρουσης μέσω της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας και της αλλαγής της κυβέρνησής της.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις», λέει ο Μάρκοφ. «Αλλά δεν υπάρχουν και εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο».

Το κύριο ενδιαφέρον της Ρωσίας για τη Σύνοδο, λέει ο ίδιος είναι να εμφανίσει την Ουκρανία και την Ευρώπη ως εμπόδια στο όνειρο του Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη.

Ο καλύτερος φίλος και οι εχθροί

«Η Ρωσία ελπίζει ότι ο Τραμπ επιτέλους θα λογικευθεί και θα δει ότι ο κύριος λόγος για τον πόλεμο είναι ο Ζελένσκι. Και ότι ο δεύτερος λόγος για τον πόλεμο είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες… αυτοί είναι εχθροί του. Ο Τραμπ θα καταλάβει ότι ο Πούτιν είναι ένας από τους λίγους καλούς πολιτικούς του φίλους».

Πιο ψύχραιμος από τον ακραιφνή φιλοκρεμλινικό Μάρκοφ, ο Γιάνις Κλουγκ, αναπληρωτής διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών και Πολιτικών Σπουδών, είπε ότι η πρόταση Πούτιν «είναι ουσιαστικά μια πρόταση συνέχισης του πολέμου».

«Είναι απλώς μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα γη»,θεωρεί ο Κλουγκ. «Σκοπός της είναι να δώσει στον Πούτιν πλεονέκτημα μακροπρόθεσμα έναντι της Ουκρανίας και της Δύσης».