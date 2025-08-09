Οι παραλίες της Ευρώπης που μπήκαν σε λίστα παραπόνων – Ποιες είναι οι 3 ελληνικές και γιατί έχουν κακές επιδόσεις

Ξεκινούν για μια ονειρική απόδραση. Για πολλούς όμως, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στο τέλειο σκηνικό των διαφημίσεων. To χάσμα μεταξύ των εικόνων που δημοσιεύονται στο Instagram και της πραγματικής εμπειρίας των επισκεπτών, είναι μεγάλο. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας Cloudwards, οι διάσημες παραλίες της Ευρώπης είναι από τις πιο προβληματικές στον κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον συνωστισμό.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύει το Euronews, βασίζονται σε κριτικές του TripAdvisor για 200 από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του κόσμου, οι οποίες αναλύθηκαν με το φιλτράρισμα λέξεων-κλειδιών για να εντοπιστούν τα πιο συχνά παράπονα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οκτώ από τις δέκα παραλίες που δέχονται τις περισσότερες κακές κριτικές λόγω «υπερπληθυσμού» βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας των ευρωπαϊκών χωρών και στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με συχνές αναφορές στην καθαριότητα και ΄την πολυκοσμία.

Ωστόσο, λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χειρότερη επίδοση από την Ιταλία όσον αφορά τον υπερπληθυσμό.

Η La Pelosa της Σαρδηνίας – μια εκπληκτική λωρίδα άμμου που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινα νερά στα βορειοδυτικά του νησιού – κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τις καταγγελίες για υπερπληθυσμό, με σχεδόν το 87% των αρνητικών κριτικών να αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με τον κόσμο.

«Ήταν ένα πρωί της εβδομάδας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά ο κόσμος έμοιαζε με το κέντρο του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης ή του Σίδνεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», έγραψε κάποιος επισκέπτης.

Η Spiaggia La Cinta, μια παραλία με λευκή άμμο μήκους πέντε χιλιομέτρων, περιτριγυρισμένη από κέδρους και αμμόλοφους στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία

Ακριβώς πίσω από τα παραθαλάσσια κοσμήματα της Σαρδηνίας ήρθε η Praia da Falésia της Πορτογαλίας, γνωστή για τη χρυσή άμμο και τους επιβλητικούς βράχους της, ι η Cala Comte της Ίμπιζα και η μικροσκοπική Konnos Bay στην Κύπρο, που συχνά περιγράφεται ως «ένα μικρό κομμάτι νησιωτικού παραδείσου» παρά τις συνθήκες συνωστισμού.

Μεταξύ των πιο βρώμικων και θορυβωδών – και των πιο δημοφιλών

Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα από ορισμένους προορισμούς όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, αλλά ξεχώρισε σε άλλες κατηγορίες.

Η παραλία του Μπάλου στη Κρήτη κατατάχθηκε 26η συνολικά και 7η παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη βρωμιά, με σχεδόν τις μισές καταγγελίες να αναφέρονται στην καθαριότητα και το 40% στον υπερπληθυσμό.

Το Ελαφονήσι, μια άλλη αγαπημένη παραλία γνωστή για τη χρυσαφένια άμμο και τα ρηχά νερά της, κατατάχθηκε 7η παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες.

Πάνω από το 70% των αρνητικών κριτικών αναφέρθηκαν στον υπερπληθυσμό, ενώ λίγες αναφέρθηκαν στον θόρυβο ή τη βρωμιά.

Το Πόρτο Κατσίκι, μια παραλία που μοιάζει με καρτ ποστάλ στο νησί της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος, κατατάχθηκε στην παγκόσμια δεκάδα των πιο θορυβωδών παραλιών.

Η Λευκαδίτικη ακτή, κατετάγη στην 36η θέση των 50 καλύτερων παραλιών στον κόσμο για το 2025, γεγονός που προφανώς συνέβαλε στην δημοτικότητά της και κατά συνέπεια στην κοσμοσυρροή.

Πώς καταρτίστηκε η λίστα

Η Cloudwards ανέλυσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σχόλια του TripAdvisor για 200 παραλίες σε όλο τον κόσμο. Φιλτράρισαν τα αρνητικά σχόλια αναζητώντας λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τις τέσσερις κύριες κατηγορίες παραπόνων: καθαριότητα, συνωστισμός, μεγάλη αναμονή και θόρυβος.

Στη συνέχεια, κάθε παραλία έλαβε βαθμολογία παραπόνων από 0 έως 100, με βάση τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των λέξεων-κλειδιών. Όσο υψηλότερη η βαθμολογία, τόσο πιο συχνές είναι οι καταγγελίες.