Ποια είναι η πόλη που τα τρένα περνούν… μέσα από τα σπίτια

Οριζόντιοι ουρανοξύστες και τρένα που περνούν μέσα από τις πολυκατοικίες . Αυτή είναι η Τσονγκκίνγκ , η κινεζική πόλη- μοναδική στον κόσμο, με έναν πολεοδομικό σχεδιασμό που αμφισβητεί τους παραδοσιακούς νόμους της αρχιτεκτονικής.

Η Τσονγκκίνγκ είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στον κόσμο, με περίπου 32 εκατομμύρια κατοίκους,την οποία ξεπερνούν μόνο το Τόκιο (39 εκατομμύρια) και η Τζακάρτα (34,5 εκατομμύρια).

Στο κέντρο της πόλης, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε ουρανοξύστες που μοιάζουν με κυψέλες, μερικές φορές τόσο κοντά, που είναι δυνατόν να μιλήσεις στον γείτονα απέναντι, χωρίς να υψώσεις τη φωνή σου.

Είναι επίσης μια από τις πόλεις που έχουν αναπτυχθεί περισσότερο, χάρη στις μεταναστεύσεις που προκλήθηκαν από την κατασκευή του γιγαντιαίου Φράγματος των Τριών Φαραγγιών, ενός υδροηλεκτρικού σταθμού, του μεγαλύτερου στον κόσμο, που βρίσκεται στον ποταμό Γιανγκτσέ.

Η Τσονγκκίνγκ έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη λόγω της μοναδικότητάς της, προσελκύοντας την προσοχή των τουριστών μέσω της διαδικτυακής της εξάπλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, μια ανάρτηση στο Instagram που δείχνει ένα κτίριο όπου «νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο ισόγειο, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεσαι στον 12ο όροφο» έχει συγκεντρώσει πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές.

Η Τσονγκκίνγκ υποδέχτηκε περίπου 1,3 εκατομμύρια τουρίστες το 2024, αντιπροσωπεύοντας μια ετήσια αύξηση 184%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η τοπική κυβέρνηση. «Το 20% των τουριστών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο CNN ο Τσεν Μινγκ, ιδρυτής μιας ιδιωτικής ταξιδιωτικής εταιρείας .

Η πραγματικότητα ξεπερνά τη μυθοπλασία

Και δεν είναι περίεργο, αφού στην Τσονγκκίνγκ μπορείτε να δείτε τόσο ασυνήθιστες και εντυπωσιακές καταστάσεις που μοιάζουν σαν να βγήκαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ένα από αυτά τα σημεία είναι ο σταθμός Liziba , ένα κτίριο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο λόγω έλλειψης χώρου.

Η Γραμμή 2 του μετρό διασχίζει κυριολεκτικά το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Σε ύψος οκτώ ορόφων, το τρένο περνάει χωρίς να δημιουργεί κραδασμούς χάρη σε ένα προηγμένο σύστημα ηχομόνωσης.

Ένα άλλο αρχιτεκτονικό αξιοθέατο είναι το Raffles City στην περιοχή Γιουσχόνγκ, ένα συγκρότημα οκτώ κτιρίων με μια οριζόντια γέφυρα μήκους 300 μέτρων, πλάτους 32,5 και ύψους 26,5 μέτρων, κατασκευασμένη από 3.000 γυάλινα πάνελ και 5.000 πάνελ αλουμινίου. Γνωστή ως « Κρύσταλλο »,το Raffles City συνδέει τις κορυφές τεσσάρων ουρανοξυστών. Στεγάζει επίσης κήπους, εμπορικά κέντρα, πισίνες και εστιατόρια

Η Τσονγκκίνγκ, αν και δεν βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, είναι γνωστή ως η συνεχώς εξελισσόμενη κάθετη πόλη. Είναι μια πόλη που αναπτύσσεται προς τα πάνω, παρουσιάζοντας μια αστική πολυπλοκότητα όπου τα κτίρια και οι δρόμοι είναι κατανεμημένα σε πολλαπλά επίπεδα, παρόμοια με το Tetris, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.