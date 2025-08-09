Τραμπ: «Σταματάει» το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον

Συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, με θέμα την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τη Δευτέρα μία συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, η οποία, ουσιαστικά θα σταματήσει το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον. Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο», ανέφερε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ, στις 6 Αυγούστου είχε δηλώσει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ για την αστυνόμευση των δρόμων στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ελέγξει αποτελεσματικά την εγκληματικότητα της πόλης, που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΜΠΕ