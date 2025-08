Ο Τραμπ δρομολογεί συναντήσεις κορυφής με Πούτιν και Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε τις προθέσεις του σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη, σύμφωνα με τους New York Times. Οι συναντήσεις θα γίνουν αποκλειστικά μεταξύ των τριών ηγετών, χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που έχουν προσπαθήσει να διαδραματίσουν συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της βίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στηρίζοντας παράλληλα τον ευρωπαϊκό τους γείτονα, φάνηκαν να αποδέχονται όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της κλήσης.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν συμφωνήσει στο σχέδιο όπως το περιέγραψε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και δήλωσε σε ανακοίνωσή του αργότερα ότι είχε «συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ» και ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», αλλά με έναν «έντιμο τερματισμό».

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025