ΗΠΑ: Πέντε Αμερικανοί στρατιώτες πυροβολήθηκαν ση βάση Φορτ Στιούαρτ στην Τζόρτζια – Συνελήφθη ο δράστης

Οι στρατιώτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κοινοτικό Νοσοκομείο Γουίν Στρατού για περαιτέρω θεραπεία, ανέφερε το Φορτ Στιούαρτ σε ανάρτηση στο Facebook.

«Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα», ανέφερε η ανάρτηση.

Ένα συμβάν με ένοπλο βρίσκεται σε εξέλιξη στη στρατιωτική βάση Φόρτ Στιούατρτ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, δήλωση η διοίκηση της βάσης.

«Οι εγκαταστάσεις τέθηκαν σε lockdown στις 11:04 (πρωί, τοπική ώρα) και αρχές βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της 2ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένων.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θυμάτων.

Ο Αντισυνταγματάρχης Άντζελ Τόμκο, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Φορτ Στιούαρτ, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η επαληθευμένη σελίδα στο Facebook για το αεροδρόμιο Fort Stewart Hunter Army Airfield ανέφερε: «Έχουν αναφερθεί θύματα και η κατάσταση συνεχίζεται».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και παρακολουθεί την κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στο X.

Το Φορτ Στιούαρτ του αμερικανικού στρατού εκπαιδεύει και αναπτύσσει ενεργές και εφεδρικές μονάδες του στρατού και φιλοξενεί την 3η Μεραρχία Πεζικού. Βρίσκεται περίπου 40 μίλια νοτιοδυτικά της Σαβάνα της Τζόρτζια.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι – στρατιώτες, μέλη οικογενειών και πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού – διαμένουν στη βάση.

#BREAKING | NEWS ⚠️ Active shooter at Fort Stewart in Georgia reports of casualties, possibly seven the base is on lockdown The base went on lockdown at 11:04 AM. major emergency and police response story is still developing.. pic.twitter.com/LxT8D207Mj

Ο κυβερνήτης Μπράιαν Κεμπ έγραψε στο X ότι αυτός και η οικογένειά του ήταν «λυπημένοι από τη σημερινή τραγωδία» στη βάση.

«Καθώς παραμένουμε σε στενή επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου επί τόπου, η Μάρτι, τα κορίτσια και εγώ είμαστε λυπημένοι από τη σημερινή τραγωδία στο Φορτ Στιούαρτ. Κρατάμε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να υπηρετήσουν στις καρδιές και τις προσευχές μας και ζητάμε από τους Γεωργιανούς παντού να κάνουν το ίδιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

As we remain in close contact with law enforcement on the ground, Marty, the girls, and I are saddened by today’s tragedy at Ft. Stewart. We are keeping the victims, their families, and all those who answer the call to serve in our hearts and prayers, and we ask that Georgians…

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 6, 2025