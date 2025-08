Σπάνια χιονόπτωση με ρεκόρ δεκαετιών πλήττει την Αυστραλία

Οι καιρικές συνθήκες είναι βελτιωμένες σήμερα, ενώ για τη χθεσινή ημέρα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ύψη χιονιού περίπου 50 εκατοστών σε μερικές περιοχές, ενώ βροχοπτώσεις με ύψος βροχής μεγαλύτερο από 10 εκατοστά αναμένονταν για άλλες περιοχές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

It’s so hot in Australia we have widespread snow in the Hunter Valley and Northern Tablelands. Going to Thailand to cool off https://t.co/NCxEKvtiHS

Σε περιοχές των βορειοδυτικών τμημάτων της πολιτείας της Νέας Αγγλίας, καταγράφηκε η πιο σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων 20 ετών, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, ενώ στη γειτονική πολιτεία του Κουίνσλαντ σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

it snows heavily every year in Australia in the High Country, but it is sparsely populated. It doesn’t really snow at lower levels though regularly but it is known to happen https://t.co/EiOg2kSvik

