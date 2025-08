Ουκρανία: Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός ανακοίνωσε ότι βοηθητικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της IAEA.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant heard explosions and saw smoke coming from a nearby location where the plant said one of its auxiliary facilities was attacked today, Director General @rafaelmgrossi said: https://t.co/707WUDk9sg pic.twitter.com/Arhh9YbWff

