Συναγερμός στην Μοντάνα – Τουλάχιστον 4 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ

«Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που πιστεύεται ότι είναι οπλισμένος. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», είναι το μήνυμα της Τροχαίας της Μοντάνα, που έχει στήσει μπλόκα σε δρόμους.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: “There is a heavy law enforcement presence west of Anaconda near Stumptown Road and Anderson Ranch Loop Road. Authorities are searching for a suspect believed to be armed. Please avoid the area,” according to Montana Highway Patrol. https://t.co/aqCGk3ROyS pic.twitter.com/o487mQNjoc

— NBC Montana (@NBCMontana) August 1, 2025