Γουίτκοφ: Πέρασα 5 ώρες στη Γάζα για να «εξετάσω τα γεγονότα» εκ μέρους του προέδρου Τραμπ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση

«Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να δοθεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μια σαφής κατανόηση της ανθρωπιστικής κατάστασης και να βοηθήσει στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας», έγραψε ο Γουίτκοφ στο Χ.

«Υπό την καθοδήγηση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ και εγώ συναντηθήκαμε χθες με Ισραηλινούς αξιωματούχους για να συζητήσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Σήμερα, περάσαμε πάνω από πέντε ώρες μέσα στη Γάζα — εξετάζοντας τα γεγονότα επί τόπου, αξιολογώντας τις συνθήκες και συναντώντας το GHF και άλλους φορείς. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να δοθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια σαφής κατανόηση της ανθρωπιστικής κατάστασης και να βοηθηθεί στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας».

At @POTUS’s direction, @USAmbIsrael and I met yesterday with Israeli officials to discuss the humanitarian situation in Gaza. Today, we spent over five hours inside Gaza — level setting the facts on the ground, assessing conditions, and meeting with @GHFUpdates and other… pic.twitter.com/x0a8JaUSk8

