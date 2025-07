Οι 5 πιο όμορφες βιβλιοθήκες στον κόσμο

Η ψηφοφορία οργανώθηκε από την κοινότητα 1000 Libraries, που ξεκίνησε ως blog και σήμερα αριθμεί χιλιάδες μέλη ανά τον κόσμο. «Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία ζωντανά στη συνείδηση των ανθρώπων, ακόμη και στην εποχή του ψηφιακού περιεχομένου», λέει ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας, Βίνσεντ Φαν.

Ακολουθεί το top 5 με τις πιο όμορφες βιβλιοθήκες του κόσμου για το 2025.

Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ιρλανδίας στεγάζει τον περίφημο «Βιβλίο του Κελς» (9ος αιώνας), ενώ η επιβλητική «Long Room» των 65 μέτρων με 200.000 τόμους και προτομές αποτελεί αξιοθέατο από μόνη της.

Trinity College Library, Dublin, is the largest library in Ireland. The Book of Kells is housed within it, along with the Book of Durrow, the Book of Howth & other illuminated manuscripts from the medieval period.

pic.twitter.com/9A4CKof1PJ

