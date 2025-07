Σοβαρό περιστατικό αναταράξεων σε αεροσκάφος της Delta με 25 τραυματίες

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα, αλλά προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μινεάπολης-Σεντ Πολ μετά από «σοβαρές αναταράξεις».

Στην ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρεται ότι «ιατρικό προσωπικό επιλήφθηκε της πτήσης μετά την προσγείωσή της για να αξιολογήσει τους επιβάτες και το πλήρωμα. Είκοσι πέντε από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για αξιολόγηση και περίθαλψη».

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων ομάδων έκτακτης ανάγκης.»

#BREAKING Video from MSP Airport Live stream shows the moment when Delta Airlines flight 56 landed at MSP after experiencing turbulence resulting in 25 passengers injured. pic.twitter.com/RxNWsImgDJ

Οι αναταράξεις αποτελούν εδώ και καιρό ογκούμενο πρόβλημα τις αερομεταφορές, και οι ειδικοί λένε ότι το ζήτημα επιδεινώνεται σε μια εποχή κλιματικής κρίσης που προκαλεί ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

«Μπορούμε να αναμένουμε διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της ποσότητας των σοβαρών αναταράξεων σε όλο τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε στο BBC ο Πολ Γουίλιαμς, ατμοσφαιρικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ .

NEW OVERNIGHT — A Delta Airlines flight was forced to divert and make an emergency landing in Minneapolis after experiencing severe turbulence that sent 25 people to the hospital.

Chanley Painter: “Everything was flying through the air inside that airplane after the Delta… pic.twitter.com/ryRpXAlUqi

— RedWave Press (@RedWave_Press) July 31, 2025