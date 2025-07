Ρωσία: Ο σεισμός πλήττει την Καμτσάτκα την ώρα χειρουργείου – Οι γιατροί συνεχίζουν την επέμβαση (βίντεο)

Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη επέμβαση στην Καμτσάτκα, με τους γιατρούς να συνεχίζουν κανονικά την διαδικασία

Ρωσικά μέσα κοινοποίησαν πλάνα από νοσοκομείο στην Καμτσάτκα, όπου διακρίνονται οι γιατροί μέσα στο χειρουργείο του νοσοκομείου την ώρα που χτυπάει ο σεισμός. Το ιατρικό προσωπικό φαίνεται να διατηρεί την ψυχραιμία του συνεχίζοντας την χειρουργική επέμβαση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας το οποίο επικαλούνται τα ρωσικά δημοσιεύματα.

Doctors in Russia continued surgery on a patient despite a powerful magnitude 8.8 earthquake striking, the region’s health minister said on his Telegram channel.

More on the earthquake and the resulting tsunami warnings: https://t.co/ZwF8vaaLz2 pic.twitter.com/034aVGqA26

— ABC News (@ABC) July 30, 2025