Καμτσάτκα: Η στιγμή που το τσουνάμι χτυπά τη Ρωσική Άπω Ανατολή σαρώνοντας τα πάντα – Συγκλονιστικές εικόνες (βίντεο, φωτογραφίες)

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που τα κύματα χτυπούν παραλιακή πόλη, παρασύροντας ολόκληρα κτίρια, οχήματα και συντρίμμια πίσω στη θάλασσα.

Eyewitness footage captured the moment a tsunami hit a Russian town, following a magnitude 8.8 earthquake off the country’s far eastern Kamchatka Peninsula https://t.co/DACqnFzGV4 pic.twitter.com/ndVMb3BrLK

— Reuters (@Reuters) July 30, 2025