Τσουνάμι μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ: Τα κύματα χτυπούν Χαβάη, Αλάσκα, Ιαπωνία (βίντεο, γραφήματα)

Κύματα τσουνάμι έχουν πλέον εντοπιστεί στα Ανατολικά Αλεούτια Νησιά της Αλάσκας και στην πλευρά της χερσονήσου της Αλάσκας στον Ειρηνικό, σύμφωνα με αναφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) των ΗΠΑ στο Άνκορατζ.

Coastal gauges are now detecting tsunami waves in the E Aleutians & Pac side of Alaska Peninsula. Here are the latest obs from the Nat’l Tsunami Warning Center and coastal gauges. Red points show obs, blue points show forecast tides. The times in the graphs are in Zulu/UTC (1/2) pic.twitter.com/OPqD2bXgLt

Τσουνάμι ύψους άνω των πέντε ποδιών (περίπου 1,5 μέτρο) καταγράφηκε στο Καχουλούι, στη βόρεια-κεντρική ακτή του νησιού Μάουι στη Χαβάη, σύμφωνα με δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), όπως μεταδίδει το CNN.

Οι αρχές στην Οαχού της Χαβάης απηύθυναν επείγουσα έκκληση προς τους κατοίκους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας και να παραμείνουν εκτός των ζωνών εκκένωσης. Με το τσουνάμι να απειλεί τις παράκτιες περιοχές, οι τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών προειδοποιούν ότι ο χρόνος για ασφαλή απομάκρυνση είναι κρίσιμος και καλούν τους πολίτες να μην περιμένουν άλλο: «Δράστε τώρα», ήταν το μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης.

Στην Ιαπωνία είχαμε από νωρίς εκκενώσεις, καθώς έφτασαν πολύ γρήγορα τα πρώτα κύματα τσουνάμι.

Roof Top in Japan full when Earthquake warning. pic.twitter.com/zrpSGxqwDg

At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake

Civilians seen on top of building in Hokkaido, Japan amid tsunami warning.

Tsunami Warning ⚠️ Russia, Alaska, Hawaii, Japan #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/3BhfkszQjz

