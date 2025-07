Tα κύματα του τσουνάμι μοιάζουν με καταιγίδες: Εναλλαγές υποχώρησης και απότομης ανόδου της στάθμης – Δείτε το βίντεο

Η στάθμη της θάλασσας φαίνεται πρώτα να υποχωρεί σημαντικά και στη συνέχεια να ανεβαίνει απότομα, πλημμυρίζοντας τις παράκτιες περιοχές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται για αρκετή ώρα ακόμη.

This footage, borrowed from NHK, the Japanese public broadcaster, shows that some tsunamis after the first wave could behave like storm surges, with the water level dropping first and then surging dramatically. It may continue for a while.#tsunami#BCTsunami https://t.co/TibhUA5ovi pic.twitter.com/NH4Ak391Qd

— Every cloud has a silver lining! (@0yj0saz) July 30, 2025