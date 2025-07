Σεισμός στην Καμτσάτκα: Οι πρώτες εικόνες από το τσουνάμι και τις εκκενώσεις ανά τον Ειρηνικό – Συγκλονιστικά βίντεο από Ρωσία, Ιαπωνία, Χαβάη

Πανικό και προειδοποιήσεις ανά τον Ειρηνικό προκάλεσε ο ισχυρότατος σεισμός ανοιχτά της Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για τραυματίες και ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ούτε για καταρρεύσεις κτιρίων.

Πρόκειται για τον 6ο πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο μεγαλύτερος φόβος βεβαίως προκαλείται από το τσουνάμι.

Πλάνα από το Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στη ρωσική Άπω Ανατολή καταγράφουν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό.

Το νερό φτάνει με ορμή στις ακτές, ενώ οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και προειδοποιούν για επανάληψη κυμάτων μεγαλύτερου ύψους.

A video shows the tsunami already reaching Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russia, following the massive earthquake pic.twitter.com/G3mLFUk5dn

To τσουνάμι έφτασε και στην Ιαπωνία

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7

Amidst the Tsunami Warning for Eastern Japan, at least four whales have now washed up onto the shore of Tateyama in the Chiba Prefecture. pic.twitter.com/fEZFRc5Xre

Στη Χαβάη οι κάτοικοι προσπαθούν να εκκενώσουν με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κομφούζιο στους δρόμους.

BREAKING: People on Maui, Hawaii trying to escape the tsunami are BEGGING Oprah to open her private road to higher ground, and she’s STILL REFUSING

TIME IS RUNNING OUT.

Oprah’s road is marked in blue. The ONLY OTHER ROUTE to higher ground is the RED ROUTE, and it’s… pic.twitter.com/aABdfUg7se

