Συναγερμός στον Ειρηνικό μετά τον σεισμό των 8,7 Ρίχτερ: Το τσουνάμι έφτασε στην Ιαπωνία – Δραματικές εκκενώσεις και στη Χαβάη (βίντεο)

Οι πρώτοι κυματισμοί ύψους 30 εκατοστών έχουν ήδη πλήξει την πόλη Μουκάουα στο νησί Χοκάιντο, στη βόρεια Ιαπωνία, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι τα επόμενα κύματα μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερα.

Στην Ιαπωνία, χιλιάδες κάτοικοι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τις παράκτιες περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή υψόμετρα, με τις σειρήνες να ηχούν και τις εικόνες από το Μουκάουα να δείχνουν ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο στις ταράτσες των κτιρίων.

«Ο κόσμος προσπαθεί να φύγει, αν και επικρατεί σχετική ψυχραιμία. Οι μόνοι που δείχνουν να πανικοβάλλονται είναι τουρίστες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Amidst the Tsunami Warning for Eastern Japan, at least four whales have now washed up onto the shore of Tateyama in the Chiba Prefecture. pic.twitter.com/fEZFRc5Xre — OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2025

Small tsunami waves seen surging up river at Kujūkuri Beach in the Chiba Prefecture of Eastern Japan. pic.twitter.com/lH3RoheHid — OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2025

Εκκένωση στη Φουκουσίμα – Υπό παρακολούθηση οι πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι στους πυρηνικούς σταθμούς Fukushima Daiichi και Fukushima Daini έχουν απομακρυνθεί προληπτικά και μετακινηθεί σε ασφαλέστερα σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ανωμαλίες στις εγκαταστάσεις, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κυμάτων τσουνάμι.

The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant near Ōkuma in the Fukushima Prefecture of Eastern Japan has been evacuated due to the Tsunami Warning. pic.twitter.com/RieE8jigH9 — OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2025

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της TEPCO ότι η πλήρης απομάκρυνση των πυρηνικών καταλοίπων ενδέχεται να καθυστερήσει για 12 έως 15 χρόνια, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Συναγερμός και στις ΗΠΑ – Εκκενώνονται περιοχές στη Χαβάη

Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, κάλεσε τους κατοίκους να υπακούσουν στις εντολές εκκένωσης και να παραμείνουν ψύχραιμοι, καθώς η πολιτεία τελεί υπό προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές κάνουν λόγο για «καταστροφικά» κύματα που μπορεί να πλήξουν τις ακτές.

Εκτός από τη Χαβάη, προειδοποιήσεις και ενημερώσεις διαφόρων επιπέδων έχουν εκδοθεί και για άλλες περιοχές της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για τα αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό – όπως το Γκουάμ και τα νησιά της Μικρονησίας.

Πλημμύρες σε ρωσικό λιμάνι – Νέα βίντεο στα social media

Στη ρωσική πόλη Σεβεροκουρίλσκ, κύματα τσουνάμι έχουν ήδη κατακλύσει παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας. Το λιμάνι, που βρίσκεται στα Νησιά Κουρίλες και έχει πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους, επλήγη από ισχυρή θαλάσσια εισβολή, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.