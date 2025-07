Ρωσία: Σεισμός 8,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα προκάλεσε τσουνάμι – Πολλοί τραυματίες και ζημιές (βίντεο)

Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:35 ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Αρχικά, το μέγεθος της δόνησης είχε εκτιμηθεί στα 8 Ρίχτερ, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, σε 8,7.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic (@volcaholic1) July 30, 2025

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, με εστιακό βάθος μόλις 19 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δύο μεγέθους 5,6 και 6,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

#Petropavlovsk-Kamchatskiy (местное время 11:28:40). Вы ощущали землетрясение? Поделитесь своими ощущениями через:

https://t.co/AXvOM7I4Th Ваши наблюдения необходимы для понимания последствий землетрясения. — EMSC (@LastQuake) July 29, 2025

Αρκετοί τραυματίες – Ζημιές στο αεροδρόμιο

Το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο περιφερειακό αεροδρόμιο της Καμτσάτκα, το οποίο παρουσίασε δυσλειτουργίες λόγω της σεισμικής δόνησης.

A massive 8.7 magnitude earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula triggering 4m high tsunami waves. Heavy losses in infrastructures. Evacuations underway across Kamchatka and Japan’s eastern coast. Worst quake in decades! #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/zaE9bCwe86 — Sunanda Roy (@SaffronSunanda) July 30, 2025

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, συνεχίζοντας την αποτίμηση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

A video shows the tsunami already reaching Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russia, following the massive earthquake pic.twitter.com/G3mLFUk5dn — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2025

Τσουνάμι 4 μέτρων και διεθνείς προειδοποιήσεις

Το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι κύματα ύψους 3 έως 4 μέτρων έχουν ήδη καταγραφεί σε παράκτιες περιοχές της περιφέρειας.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν από τις ρωσικές, ιαπωνικές και αμερικανικές αρχές. Το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι προειδοποιεί ότι κύματα έως και 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο τη ρωσική ακτογραμμή αλλά και τις νήσους της Χαβάης, καθώς και περιοχές όπως η Γκουάμ, η Ρότα, η Τίνιαν και η Σάιπαν.

Amidst the Tsunami Warning for Eastern Japan, at least four whales have now washed up onto the shore of Tateyama in the Chiba Prefecture. pic.twitter.com/fEZFRc5Xre — OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2025

Η σεισμική δόνηση, λόγω του μικρού βάθους της, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι αρχές σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.