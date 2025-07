Ρωσία: Προσγειώθηκε το πρώτο εμπορικό αεροσκάφος που συνδέει απευθείας την Πιονγκγιάνγκ με τη ρωσική πρωτεύουσα

Αυτή η πρώτη πτήση από την Πιονγκγιάνγκ έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας έπειτα από 8 ώρες πτήσης, μία διαδρομή που έκανε ένα Boeing 777-200ER της εταιρείας Nordwind Airlines, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Είναι το ίδιο αεροσκάφος που είχε πραγματοποιήσει τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα την πρώτη πτήση μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, όπου το είχε υποδεχθεί θερμά μια ρωσό-βορειοκορεατική αντιπροσωπεία.

VIDEO: Moscow starts direct flights to North Korea as tourism options decline.

North Korean officials welcome Russian passengers with flowers at Pyongyang International Airport as the two countries resume the first commercial flights between their capitals in decades.

