Διέσχισε όλη τη χώρα για να σκοτώσει: Ποιος ήταν ο 27χρονος δράστης του μακελειού στο Μανχάταν – Πώς σκόρπισε τον θάνατο πριν αυτοκτονήσει

Όπως αποκάλυψε η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, ο Tamura ταξίδεψε οδικώς διασχίζοντας τις ΗΠΑ, περνώντας από Κολοράντο, Νεμπράσκα, Άιοβα και Νιου Τζέρσεϊ, πριν μπει στη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Το όχημά του, ένα μαύρο BMW, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας να παρκάρει μπροστά στο εμπορικό κτήριο 345 Park Avenue, που στεγάζει μεταξύ άλλων τα γραφεία του NFL και της KPMG.

❗️ – Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue.

He killed five, including an NYPD officer, and injured six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters.

Armed with an AR-style… pic.twitter.com/PxZSNQHa8q

— The Informant (@theinformant_x) July 29, 2025