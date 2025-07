Ο «ήρωας από το Μπαγκλαντές»: Μετανάστης ο αστυνομικός που έπεσε νεκρός στο Μανχάταν – Έγκυος η γυναίκα του

Ένας μετανάστης από το Μπαγκλαντές που έκανε το αμερικανικό όνειρο πραγματικότητα, υπηρετώντας τη Νέα Υόρκη με πίστη και αξιοπρέπεια – μέχρι την τελευταία του πνοή.

Ο Islam ήταν ο πρώτος άνθρωπος που χτυπήθηκε από τις σφαίρες του 27χρονου Shane Tamura, που εισέβαλε στο λόμπι του ουρανοξύστη 345 Park Avenue το απόγευμα της Δευτέρας, κρατώντας ένα M4 και «ψεκάζοντας» με πυρά τον χώρο.

He leaves behind a wife who is 8 months pregnant and two young sons.

Ο αστυνομικός βρισκόταν σε υπηρεσία φύλαξης στο κτήριο, όταν δέχτηκε τα πρώτα πυρά – αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια συντετριμμένη και μια πόλη συγκλονισμένη.

Η επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στην επίσημη ενημέρωση: «Ο Didarul έκανε ακριβώς αυτό που του ζητήσαμε. Προστάτευσε το σημείο, προστάτευσε τους πολίτες. Πλήρωσε με τη ζωή του. Πέθανε όπως έζησε – ένας ήρωας».

Ο δήμαρχος της πόλης, Eric Adams, επισκέφθηκε την οικογένεια του Islam λίγες ώρες μετά το μακελειό. «Ήταν ένας αληθινός Νεοϋορκέζος, που ενσάρκωνε τις αξίες αυτής της πόλης – της πολυπολιτισμικότητας, της προσφοράς, της ανιδιοτέλειας. Είπα στη σύζυγό του ότι ο άντρας της είναι ήρωας», δήλωσε ο Adams.

Ο Islam μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από χρόνια, κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά του. Μπήκε στο NYPD πριν από τρία χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τη σκληρή εκπαίδευση και καταφέρει να κερδίσει τη θέση του μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά αστυνομικά σώματα του κόσμου.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, ήταν ήρεμος, ευγενικός, αφοσιωμένος στη δουλειά του και περήφανος για το καθήκον του. Δεν έχανε ποτέ ευκαιρία να μιλήσει για τα παιδιά του – δύο μικρά αγόρια – και για τη σύζυγό του, η οποία είναι σήμερα έγκυος στο τρίτο τους παιδί.

Police Officer Didarul Islam represented the very best of our department.

He was protecting New Yorkers from danger when his life was tragically cut short today.

We join in prayer during this time of incomprehensible pain. We will forever honor his legacy.#FidelisAdMortem pic.twitter.com/vkBZetsz2N

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025