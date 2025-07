Μακελειό σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν: 4 νεκροί, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός – Το χρονικό της επίθεσης (βίντεο)

Ο δράστης της επίθεσης, Shane Tamura, 27 ετών, από το Λας Βέγκας, βρέθηκε νεκρός στον 33ο όροφο, έχοντας αυτοπυροβοληθεί στο στήθος με στρατιωτικού τύπου όπλο.

An unidentified gunman with an assault rifle has killed a police officer & left at least six others injured in a broad daylight shooting in midtown Manhattan, New York City, on Monday, July 28. The suspect was…

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence.

Όπως περιέγραψε η επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, ο Tamura κατέφτασε στο σημείο με ένα μαύρο BMW, κρατώντας εμφανώς ένα τυφέκιο M4.

Μπαίνοντας στην είσοδο του κτηρίου επί της 52ης Οδού, άνοιξε αμέσως πυρ, σκοτώνοντας επί τόπου τον αστυνομικό Didarul Islam, που εκτελούσε καθήκοντα φύλαξης στο λόμπι. Η επίθεση συνεχίστηκε με πυροβολισμούς σε μια γυναίκα που είχε καλυφθεί πίσω από μία κολόνα, ενώ ένας ακόμη άνδρας δέχθηκε σφαίρα, σύμφωνα με την κατάθεσή του από το νοσοκομείο.

Ο Tamura προχώρησε προς τους ανελκυστήρες, όπου πυροβόλησε έναν φρουρό ασφαλείας που προσπαθούσε να προστατευτεί πίσω από το γκισέ. Στη συνέχεια, μπήκε σε ασανσέρ, επιτρέποντας προηγουμένως σε μια γυναίκα να εξέλθει χωρίς να την πειράξει. Ανέβηκε στον 33ο όροφο, όπου άνοιξε ξανά πυρ, σκοτώνοντας μία γυναίκα. Αμέσως μετά, βάδισε σε έναν διάδρομο και αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος.

Ο συνολικός απολογισμός περιλαμβάνει τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους ο αστυνομικός Didarul Islam. Ένα ακόμη θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο New York Presbyterian Hospital. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

❗️ – Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue.

He killed five, including an NYPD officer, and injured six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters.

Armed with an AR-style…

