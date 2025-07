Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: 4 νεκροί, 4.400 απομακρύνονται από το Πεκίνο (βίντεο)

Οι αρχές της Κίνας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η ένταση των φαινομένων έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες ώρες όχι μόνο στη Χεμπέι, αλλά και γύρω από το Πεκίνο και σε άλλες περιοχές της βόρειας Κίνας.

Ήδη έχει διαταχθεί η προληπτική απομάκρυνση 4.400 κατοίκων, ενώ έχουν καταγραφεί πλημμύρες και νέες κατολισθήσεις σε αρκετά χωριά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από την περιφέρεια Μιγιούν δείχνουν φορτηγά και αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά, καθώς και σπίτια βυθισμένα σχεδόν μέχρι τις στέγες τους.

Once again, relentless rain has slammed parts of China. This time in Wuqi County, Yan’an, Shaanxi Province, the area was hit with 251 mm of rain in just 12 hours, triggering the biggest flood on the Beiluo River since 1994. pic.twitter.com/Y2glYQYObO

