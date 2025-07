Γερμανία: Εκτροχιασμός τρένου – Τρεις νεκροί και 34 τραυματίες

«Δύο βαγόνια του περιφερειακού τρένου express της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν στην περιοχή του Ρίντλιγκεν στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 100 άτομα και τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι δυνατόν για την ώρα να δοθούν πληροφορίες για την σοβαρότητα της κατάστασής τους», δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η αιτία του εκτροχιασμού παραμένει ασαφής. Τις τελευταίες ώρες την περιοχή πλήττει κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες. «Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες διάσωσης, τρία άτομα σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 34 επιβάτες τραυματίστηκαν», μεταδίδει η Schwäbische Zeitung.

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη νοτιοδυτική Γερμανία κοντά στην πόλη Μπίμπεραχ, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, ανέφεραν την Κυριακή γερμανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας.

Η αστυνομία στη Στουτγάρδη, την οποία επικαλέστηκαν τα μέσα ενημέρωσης στις αρχικές αναφορές για το δυστύχημα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια. Μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης έδειξε βαγόνια που είχαν βγει από τις γραμμές και είχαν ανατραπεί.

⚠️ BREAKING

A Deutsche Bahn regional express train carrying around 100 passengers derailed in Germany’s Biberach district (Baden-Württemberg), causing multiple fatalities and injuries, according to the German press agency citing security sources. pic.twitter.com/7WZnk3HKHK

