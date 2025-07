Φωτιά στην Αλβανία: Τρεις τραυματίες – 2.000 κάτοικοι του Δέλβινου έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους

«Τρία άτομα υπέστησαν εγκαύματα και ασφυξία», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters η αντιδήμαρχος του Δέλβινου, Μπρουνίλντα Μελέκι.

Έξι χωριά εκκενώθηκαν και μια εκκλησία και 10 ακατοίκητα σπίτια καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, είπε.

A strong fire has broken out in the hilly areas near the village of Kopaçez, in the municipality of Delvinë, creating an emergency situation.

Thick plumes of smoke rise over the area affected by the flames, significantly increasing fear among local residents and motorists using… pic.twitter.com/XkutSSzbU6

