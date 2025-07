Νετανιάχου: Καταδικάζει έντονα την απόφαση του Μακρόν να αναγνωρίσει το Παλαιστινακό κράτος

Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Νετανιάχου αναφέρει πως «αυτή η απόφαση επιβραβεύει την τρομοκρατία και διακινδυνεύει τη δημιουργία ακόμα ενός ιρανικού προτεκτοράτου, όπως συνέβη στη Γάζα. Ένα παλαιστινιακό κράτος υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν εφαλτήριο για την εξόντωση του Ισραήλ — όχι για να ζήσει ειρηνικά δίπλα του.»

«Ας είμαστε σαφείς: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ· επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ», προσθέτει.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 24, 2025