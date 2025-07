Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο καταδικάζει σύσσωμο την απόφαση Μακρόν για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ καταδικάζει την απόφαση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να αναγνωρίσει επισήμως παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη και επιπόλαιη».

«Η αξίωση του Γάλλου προέδρου να δημιουργήσει μόνιμη διευθέτηση στη γη μας με μια απλή ανάσα είναι παράλογη και επιπόλαιη», γράφει ο Σαάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα εβραϊκά.

The French President’s pretension to create by mere words an illusionary arrangement in our land is ridiculous and not serious. His statement this evening shows that all the conditions that he himself set a few weeks ago – have evaporated. All that remains is the illusionary…

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 24, 2025