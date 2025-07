Η ειρωνική απάντηση του Ισραήλ στον Μακρόν για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

«Εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ, ορίστε η απάντησή μας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από εσάς», γράφει στο Χ ο Τσίκλι πάνω από ένα gif με τον Μακρόν να δέχεται χτυπήματα από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, καθώς επισκέπτονταν το Βιετνάμ τον Μάιο. Απευθύνει την ανάρτηση στον Γάλλο πρόεδρο.

President @EmmanuelMacron,

Here is the appropriate response to your recognition of a Palestinian state as as a reward for Hamas terrorism. pic.twitter.com/Ve6c5Op0hN

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) July 24, 2025